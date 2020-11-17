Про це розповідають мешканці столиці, які втратили рідних.

Мешканців столиці, які померли від коронавірусної хвороби, відмовляються ховати, єдиний безальтернативний варіант - кремація.

Про це пише "Апостроф" із посиланням на історії кількох киян.

Мешканка столиці Тетяна, у якої помер хрещений, розповіла, що її відразу попередили - тіло померлого можна тільки кремувати, а ховати заборонено.

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"Ховати не дозволяють. Це - обов'язкова кремація. Нам ще в морзі сказали, що якщо у висновку про смерть буде написаний ковід, то нам не віддадуть тіло. Відразу ж розповіли в морзі про прайси, ну труна і кремація - безкоштовно", - сказала вона.

Ще один житель столиці - Ігор - підтвердив ці слова. За короткий час Ігор втратив батька і матір.

"Альтернативи кремації ніякої не було. При цьому, були виставлені жорсткі умови: тільки так і ніяк інакше. На території лікарні є храм, і ми просили, щоб хоча б в мішку, в труні, дали можливість відспівати тіло, але нам категорично відмовили. Всі варіанти були виключені геть", - сказав він.

Коронавірус у Києві: статистика

У Києві за добу підтверджено 1143 нових випадків захворювання на COVID-19, 14 людей померли. Усього коронавірус забрав життя 990 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 52642.

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Автор: Юрій Годован