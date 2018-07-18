Завершився конкурс на керівні посади в ДБР – ЗМІ назвали 27 переможців

Рішення про призначення на посади ухвалюватиме директор Бюро Роман Труба після проведення перевірки стосовно переможців.

Зовнішня комісія завершила конкурс на 27 керівних посад у Державному бюро розслідувань, відібравши 27 кандидатів.

Як повідомляє «Українська правда», таке рішення було ухвалено на засіданні 18 липня. Затверджено наступні кандидатури:

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1. Директор територіального управління ДБР у Києві – Руслан Марчук. Працює в поліції.

2. Директор територіального управління у Бюро Краматорську - Артем Матвєєв.

3. Директор теруправління у Львові - Микола Друзюк. Керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області.

4. Директор територіального управління у Мелітополі - Денис Керман. Працює заступником начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в суді прокуратури Запорізької області.

5. Директор територіального управління у Миколаєві – Олег Денега. Був помічником заступника генерального прокурора Олега Заліска.

6. Директор територіального управління ДБР у Полтаві – Володимир Тимошко.

7. Директор територіального управління у Хмельницькому - Сергій Палатов.

8. Керівник першого управління організації досудових розслідувань – Євген Шевцов. Працює в поліції та ДБР.

9. Керівник другого управління організації досудових розслідувань – Олександр Туру. Працює начальником Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області.

10. Керівник третього управління організації досудових розслідувань – Артем Бугаєць.

11. Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки - Роман Білоус. Він службовець нацполіції.

12. Керівник управління оперативних розробок - Володимир Криволапов.

13. Керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань – Сергій Житник. Працює в поліції.

14. Керівник управління внутрішнього контролю - Богдан Чобіток. Раніше він працював у СБУ.

15. Керівник управління забезпечення діяльності - Василь Титарчук.

16. Керівник управління кадрової роботи та державної служби – Віталій Француз.

17. Керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій - Андрій Багров. Працює у нацполіції.

18. Керівник управління оперативного забезпечення та оперативно-технічних заходів - Олександр Яковлев.

19. Керівник управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку, звітності, головний бухгалтер – Денис Луцик.

20. Керівник управління правового забезпечення – Оксана Пащенко. Заступник директора департаменту ДКВС Мін'юсту.

21. Керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації - Алла Костюкова. Заступниця начальника відділу Національної академії СБУ.

22. Керівник управління спеціального призначення - Андрій Калашник.

23. Начальник відділу внутрішнього аудиту - Петро Божевський. Працює в СБУ.

24. Начальник відділу організаційно-адміністративного та аналітичного забезпечення – Олександр Коваль.

25. Начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ - Мар'яна Гайовська-Ковбасюк. Вона є начальником відділу моніторингу та аналітики управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ.

26. Головний спеціаліст відділу проведення перевірок із застосування поліграфа управлінням внутрішнього контролю – Ярослав Денисенко і Дмитро Шишкарьов.

За повідомленням прес-служби ДБР, в Бюро привітали завершення конкурсу. Рішення про призначення на посади ухвалюватиме директор відомства Роман Труба після проведення перевірки стосовно переможців.

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«Йдеться про спеціальну перевірку державними органами влади. Також очікуємо інформацію про переможців від Ради громадського контролю та експертів від профільних організацій», – пояснив він.

Труба нагадав, що ДБР не задіяно у конкурсному відборі на ці посади, але він як директор несе "відповідальність за всіх працівників, тим паче, якщо це – керівники напрямків".

При цьому очільник відомства зазначив, що протягом конкурсу неодноразово з’являлися заяви громадських організацій щодо недоброчесності тих чи інших кандидатів.

"Ми уважно слідкували за конкурсним відбором, але не мали повноважень втручатися, перевіряти інформацію. Ця можливість була у зовнішньої комісії під час співбесід. Із завершенням конкурсу ДБР має право перевірити кожного переможця, більше того – це наш обов’язок", – сказав він.

Також Труба підкреслив, що це не означає, що у ДБР одностайно погоджуються з чиїмось висновками.

"Сьогодні будь-яку інформацію можна розмістити в Інтернеті, і вона може не мати під собою підґрунтя. Але це означає, що ми не маємо права проігнорувати наявну інформацію та не перевірити її. Тим паче, коли мова йде про керівників напрямків, які, до того ж отримуватимуть гідну зарплату", – пояснив він.

За його словами, він звернувся до зовнішньої комісії з проханням оголосити другу хвилю конкурсу на 44 керівних посади, оскільки Верховна Рада до закриття сесії так і не ухвалила у другому читанні законопроект, який передає повноваження проводити конкурси на ці посади внутрішнім комісіям Бюро.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про Державне бюро розслідувань 12 листопада 2015 року. На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів.

Згідно з чинним законодавством, внутрішні комісії ДБР проводять конкурси на некерівні посади. Натомість конкурс на посади керівників управлінь, відділів, секторів, всіх працівників управління внутрішнього контролю, а також директорів територіальних органів проводить зовнішня комісія, яка сформована за квотами президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.