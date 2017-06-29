Рада ЄС дала "зелене світло" договору про асоціацію з Україною – журналіст

16:29, 29 червня 2017
Політика
449 0

13 червня остання країна ЄС ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня / фото УНІАН

Рада ЄС дала «зелене світло» договору про асоціацію Європейського союзу з Україною.

Про це повідомив брюсельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у  Twitter.

Рада ЄС дала зараз зелене світло договору про асоціацію з Україною. Міністри дадуть остаточне затвердження 11 липня і, він нарешті, набере чинності 1 вересня», – йдеться в повідомленні.

Читайте такожІнтеграція України в ЄС не стоїть на порядку денному – Мінґареллі

Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Міністерстві юстиції Нідерландів було підписано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.

12 червня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #відносини України і ЄС#Угода про асоціацію з ЄС