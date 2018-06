Рада ЄС дала "зелене світло" договору про асоціацію з Україною – журналіст

Рада ЄС дала «зелене світло» договору про асоціацію Європейського союзу з Україною.

Про це повідомив брюсельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.

Рада ЄС дала зараз зелене світло договору про асоціацію з Україною. Міністри дадуть остаточне затвердження 11 липня і, він нарешті, набере чинності 1 вересня», – йдеться в повідомленні.

