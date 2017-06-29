Рада ЄС дала "зелене світло" договору про асоціацію з Україною – журналіст
13 червня остання країна ЄС ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
Рада ЄС дала «зелене світло» договору про асоціацію Європейського союзу з Україною.
Про це повідомив брюсельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк у Twitter.
Рада ЄС дала зараз зелене світло договору про асоціацію з Україною. Міністри дадуть остаточне затвердження 11 липня і, він нарешті, набере чинності 1 вересня», – йдеться в повідомленні.
EU ambs have now green lighted the #Ukraine assoc agreement. ministers will give final approval 11/7 & it finally enters into force on 1 Sep— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 29 червня 2017 р.
Читайте такожІнтеграція України в ЄС не стоїть на порядку денному – Мінґареллі
Як повідомляв УНІАН, 13 червня у Міністерстві юстиції Нідерландів було підписано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.
30 травня Сенат Нідерландів підтримав ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС.
12 червня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Угода про асоціацію з Євросоюзом остаточно стане чинною 1 вересня.