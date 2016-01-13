Мешканці Воскресенки сподіваються через суд та за підтримки Київради відстояти 2 га землі від незаконної забудови висотками

Про це кореспонденту УНІАН повідомив Віктор Зайцев, автор відповідного звернення, розміщеного на сторінці агентства «УНІАН підтримка».

Вказана земля на вул. Воскресенській, 2-а, є промисловою територією, що була у 2001 р. передана Київрадою в оренду на 24 роки із цільовим призначенням "обслуговування виробничої бази" ТОВ «Підрядне спеціалізоване ремонтно-будівельне управління №3 «Київзеленбуд».

«Оскільки це промислова зона, то за законом, на цій ділянці не можна будувати житлові будівлі - це суперечить умовам договору оренди та містобудівному законодавству», - підкреслив Зайцев.

Разом з тим, за його словами, у 2015 р. на ділянку зайшла будівельна техніка і почалися роботи з закладання конструкцій потужного фундаменту. Одночасно відкрився сайт із рекламою продажу квартир "ЖК Переможець" за вказаною адресою.

Мешканцям, які почали «бити на сполох», вдалося через численні звернення дізнатися, що орендар отримав відповідний дозвіл Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) для здійснення житлового будівництва. Цей дозвіл виданий на підставі витягу з Держреєстра речових прав, де земельна ділянка вже має цільове призначення «під житлову забудову».

«Була зроблена перереєстрація земельної ділянки після рішення господарського суду м. Севастополь від 24.03.2014 р, тобто після анексії Криму, на підставі якого у Державному реєстрі речових прав у ділянки з’явилось вже інше цільове призначення», - прокоментував Зайцев, додавши, що сама суть цього судового рішення невідома, бо його немає у реєстрі судових рішень.

При цьому він підкреслив, що згідно з законодавством змінювати цільове призначення землі має право лише місцева влада, а в даному випадку Київрада такого рішення по вказаній адресі не приймала.

«На земельну комісію має бути винесений проект рішення «Про відмову у зміні цільового призначення землі на вул. Воскресенській, 2-а..». Тобто Київрада зараз планує відмовити орендатору», - повідомив він.

Водночас, за словами Зайцева, не виключено, що орендар буде намагатися всілякими методами домагатися в Київраді зміни цільового призначення, щоб реалізувати свої плани.

«Але навіть ця відмова не скасовує наявність дозволу ДАБІ на житлову забудову, не відміняє перереєстрацію у Держреєстрі ділянки.

За його словами, підставою для скасування дозволів ДАБІ може бути рішення суду про порушення орендарем умов угоди з Київрадою.

«Ми зараз плануємо подавати в суд, щоб ДАБІ відмінила свій дозвіл. Нам потрібно в суді довести, що ділянка не передавалася під житлову забудову і надати матеріали, що цільове призначення не змінювалось, а тому землекористувач не міг там нічого будувати», - розповів Зайцев.

Наразі, за його словами, частина депутатів Київради, які відгукнулися на проблему мешканців, написали запити у відповідні інстанції і щодо правових підстав отримання дозволу на житлове будівництво, і звернулись до Департаменту земельних ресурсів КМДА про підтвердження фактів нецільового використання ділянки.

«Наразі є відповідь з цього Департаменту, що було проведено обстеження і виявлено котлован для можливого спорудження багатоквартирного будинку. Але поки в Департаменті прямо не кажуть, що було порушення угоди оренди…», - зазначив активіст.

За його словами, мешканці звернулися з цього питання до представників Адміністрації президента та до народних депутатів, які, в свою чергу, також направили запити в ДАБІ. «Але ДАБІ поки не поспішає скасовувати свій дозвіл. Скоріше за все, нам доведеться діяти через судовий позов», - сказав Зайцев.

Він також зауважив, що інший варіант унеможливити будівництво – це розірвати угоду з орендарем, але для такого рішення потрібні висновки Департаменту земельних ресурсів КМДА про виявлені факти порушення угоди оренди. «Але поки такого висновку нема, а отже і проекту рішення нема в Київраді», - пояснив він.

Резюмуючи, Зайцев зауважив, що розголос в ЗМІ вже дав певний результат – підприємства «Укрбуду», які виступали інвестором проекту житлової забудови на вул. Воскресенська, 2-а, наразі вже заявили, що вийшли з проекту, пояснивши, що через ситуацію страждає репутація компанії.

За словами активіста, мешканці розуміють, що 2 га землі в гарному місці є «ласим шматком» для будь-кого, і тому вважають за необхідне звернути увагу влади на те, що у мікрорайоні вкрай не вистачає школи (найближча – за два кілометри) і дитсадка, а тому переконані, що земля повинна бути повернута з оренди, і використовуватись за узгодженням та для потреб місцевих жителів.

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