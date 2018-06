1+1 медіа зніматиме стрічку про добровольців та волонтерів війни на Сході України

Генеральний директор 1+1 медіа Олександр Ткаченко оголосив про готовність знімати фільм або серіал про волонтерів та добровольців війни на Сході України.

До участі в конкурсі запрошуються продюсери, режисери та сценаристи, які прагнуть створити глибоку і мотивуючу стрічку про героїв України, що сьогодні протидіють окупантам й агресору на Сході нашої держави.

Як зазначає Олександр Ткаченко, ця історія має бути «but first − must see this film» для українців, що живуть на мирних територіях, для світу, який не завжди дізнається про події у правдивому світлі, та для воєнноначальників, які віддають доленосні накази.

Запропонувати власні ідеї сценарію фільму або серіалу всі бажаючі можуть надіслав їх на email − heroes@1plus1.tv. Серед них команда 1+1 медіа визначить найкращі, які будуть взяті за основу майбутньої стрічки про героїв України.