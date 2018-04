У Лондоні вручили музичні премії Brit Awards (фото)

Ввечері 14 лютого 2007 року в Лондоні пройшла церемонія нагородження лауреатів музичної премії Brit Awards. Тільки дві групи - The Arctic Monkeys і The Killers - отримали по дві нагороди. Решта виконавців дістала по одній, відзначає ВВС News.

Учасники The Arctic Monkeys, які одержали в 2006 році Brit Awards як кращі дебютанти, цього року були названі кращою британською групою і авторами кращого британського альбому. Проте група, як і минулого року, церемонію проігнорувала, приславши організаторам премії відеозапис з подякою, в якому музиканти переодягнуті в персонажів "Чарівника Оз".

Лас-вегаська група The Killers одержала нагороди в категоріях "Краща зарубіжна група" і "Кращий зарубіжний альбом".

Неллі Фуртадо з премією Brit Awards

Кращою концертною групою були названі The Muse.

Також премії отримали Take That - за кращий сингл ("Patience"), американська група Orson і шотландська The Fratellis - обидві за прорив року. Співаком року виявився Джеймс Моррісон (James Morrison), співачкою - Емі Уайнхаус (Amy Winehouse). Кращим іноземним співаком був названий американець Джастін Тімберлейк (Justin Timberlake), а співачкою - канадка Неллі Фуртадо (Nelly Furtado).

Лента.ру