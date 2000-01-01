На Луганщині пожежа у шахті: евакуюють 246 гірників

Сьогодні близько 6.00 в Антрациті Луганської області на шахті «Комсомольська» ДП «Антрацит» у західному вентиляційному ходку № 2 на горизонті 880 м виникла пожежа.

У цей час у шахті перебували 246 осіб, на аварійній ділянці - 18 шахтарів, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.

Усі люди сповіщені про пожежу і виводяться на поверхню. До аварійних робіт залучено гірничо-рятувальні підрозділи.