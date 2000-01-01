На Луганщині пожежа у шахті: евакуюють 246 гірників
00:00, 01 січня 2000Суспільство
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На Луганщині ведеться евакуація людей із шахти, де на горизонті 880 м виникла пожежа.
На аварійній ділянці працювали 18 шахтарів, фото lugtu.lg.ua
Сьогодні близько 6.00 в Антрациті Луганської області на шахті «Комсомольська» ДП «Антрацит» у західному вентиляційному ходку № 2 на горизонті 880 м виникла пожежа.
У цей час у шахті перебували 246 осіб, на аварійній ділянці - 18 шахтарів, повідомили УНІАН у прес-службі МНС.
Усі люди сповіщені про пожежу і виводяться на поверхню. До аварійних робіт залучено гірничо-рятувальні підрозділи.
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