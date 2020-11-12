У лікарні Новомосковська Дніпропетровської області, де лікують пацієнтів з коронавірусною інфекцією COVID-19, лікарям доводиться працювати без світла, а хворим жити без води.
Про це в Facebook повідомила Олександра Новицька, опублікувавши фото з лікарні.
"Наші медики працюють в екстремальних умовах. Це просто капець. Зверніть увагу на умови в наших відділеннях, де люди повинні одужувати, а не перебувати в екстремальних умовах. Нескінченно непрацююча каналізація, води немає, замінити лампочку в палатах нікому. Крапельниці ставлять медпрацівники під ліхтариком мобілки", - написала вона.
Новицька нагадала, що влада витрачає мільйони на рекламу, але у відділеннях лікарні немає елементарних умов.
"Люди виживають у цей непростий зараз період. Кам'яний вік просто. Повага лікарям і тендітним медсестрам, які рятують наші людські життя", - прокоментувала користувачка соцмережі.
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