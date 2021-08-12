Форвард збірної України і новачок португальської "Бенфіки" Роман Яремчук відмовився давати коментар російською мовою російському журналісту.
Про це у своєму Telegram-каналі розповів спортивний журналіст Максим Алланазаров.
"Вчора після гри вдалося проникнути до автобуса "Бенфіки" і трохи поговорити з Романом Яремчуком. Місцеві копи увійшли в становище і не стали мене виводити.
Шкода, що Роман відмовився поспілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю", - пояснив він.
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Нагадаємо, Яремчук напередодні успішно дебютував у складі португальської "Бенфіки".
Українець зіграв у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського "Спартака". Українець вийшов на поле на 64-й хвилині гри.
У компенсований час Яремчук поставив крапку в матчі. Українець пробивав по воротах, м'яч влучив спершу в ногу одного гравця "Спартака", потім в іншого, після чого залетів у сітку.