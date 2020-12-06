За словами Шмигаля, враховуючи динаміку захворюваності COVID-19, жорсткий карантин доведеться ввести в січні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в грудні жорсткого карантину не буде.

Про це він написав у Facebook у неділю, 6 грудня. За його словами, враховуючи динаміку захворюваності COVID-19, жорсткий карантин доведеться ввести в січні.

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Як стверджує прем'єр, завдяки карантину вихідного дня "вдалося дещо стабілізувати епідемічну ситуацію і розвантажити медичну систему".

Посилаючись на прогноз міністра охорони здоров'я Максима Степанова, Шмигаль підкреслив, що протягом грудня медична система впорається з нинішнім навантаженням.

"Однак, з урахуванням динаміки захворюваності, припускаємо, що вводити більш жорсткі карантинні заходи доведеться вже в січні", — зазначив він.

Шмигаль розповів, що зараз працює разом з місцевою владою над переліком можливих обмежень. Для цього мери міст і голови ОДА пройшли опитування.

Зокрема, підтримують заборону або обмеження діяльності:

святкових концертів, дискотек і нічних клубів, масових заходів у приміщеннях, хостелів, ТРЦ — 100%;

музеїв, кінотеатрів і театрів, закладів громадського харчування з організацією дозвілля-95%;

святкових ярмарків, спортзалів та фітнес-центрів — 90%.

За словами прем'єра, міські голови та керівники ОДА виступають за роботу з частковими обмеженнями громадського транспорту (не більше, ніж кількість сидячих місць), підприємств громадського харчування (доставка або на винос) і готелів (без зон розваг і харчування).

Локдаун в Україні

За даними ЗМІ, в Україні можуть ввести жорсткий карантин вже в грудні відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну у країні є, проте його дата поки невідома.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов заявляв, що не хотів би введення повного жорсткого карантину на новорічні свята.

4 грудня президент України Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем'єру Денису Шмигалю не вводити локдаун в грудні.

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Автор: Світлана Закелова