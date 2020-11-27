Експертка також розповіла про збитки готелів через карантин вихідного дня.

Чим більше розмов про локдаун, тим більше люди остерігаються витрачати гроші на подорожі на новорічні свята.

Про це розповіла співзасновниця національного туристичного оператора Олена Бойко в ефірі каналу "Україна 24". За її словами, через карантин вихідного дня збитки готелів в Україні склали близько 120 млн гривень.

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"Скажімо так, українці — оптимісти, і вони літають. Що стосується новорічних турів, то зараз дещо впав попит і впали продажі. Чим більше розмов про локдаун, тим більше люди остерігаються вкладати гроші в подорожі. Але ми все одно думаємо, що під час новорічних свят тури відбудуться", — сказала вона.

За словами Бойко, навіть якщо запровадять локдаун, впоратися з ситуацією буде легше, ніж було навесні 2020 року — під час першого локдауну.

"У порівнянні з тим, що було в березні, гірше вже не може бути. Тоді сотні тисяч людей були за кордоном, ми були розгублені, це був якийсь театр абсурду. Зараз вже більше розуміння, обмежену кількість країн відкрито. Їх можна навіть перерахувати: Стамбул для екскурсій; Емірати; Мальдіви — там непряме сполучення; Єгипет; Домінікана — це чартер, тому легше відвезти та забрати людей; Мексика. Коли були березневі тури, масово оплачені, й гроші вже були перераховані за кордон, там переносилися терміни відпочинку клієнтів. А тут є певні складнощі й ризики. Будемо або повертати гроші, або пропонувати пересунути. Ми вже чекаємо, що через місяць, два, три відновиться нормальне життя. Ми відкриваємо нові напрямки, ставимо нові літаки. Дуже хочеться, звичайно, щоб новорічні тури відбулися. Навіть та ж Україна, яка представлена ​​і гірськолижними, і санаторними, і екскурсійними турами", — сказала вона.

Карантин вихідного дня в Україні

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Автор: Андрій Василюк