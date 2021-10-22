Зранку одразу на трьох вокзалах копи перевіряють міжнародні та міжобласні пасажирські автобуси.

У Львові влаштували масові рейди міжнародних та міжобласних пасажирських автобусів.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зранку одразу на трьох вокзалах копи перевіряють міжнародні та міжобласні пасажирські автобуси. Поки висадили двох пасажирів, які не мали ані сертифікату про вакцинацію, ані ПЛР-тесту.

Одна з жінок прямувала до Польщі. З салону вийшла без суперечок, а інша, що збиралася до Києва, виходити відмовилась.

На перевізника, який за новими правилами мав перевірити у пасажирки документи на щеплення, або результат тесту, інспектори Укртрансбезпеки склали акт. Пасажирку врешті зняли з рейсу, ще двох пасажирів змусили надягнути маски.

На автостанціях кажуть, сьогодні по області на рейсі набагато менше автобусів. Їх скасували через технічні причини.

Нові правила проїзду в Україні

Читайте такожЮрист пояснив, чи законно висаджувати з транспорту невакцинованого пасажира11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів у регіонах із "жовтим", "помаранчевим" чи "червоним" рівнем епіднебезпеки будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години.

Автор: Денис Прядко