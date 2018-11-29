Снайперські гвинтівки по-українськи: ЗМІ розповіли про виробництво сучасної зброї для армії

Крім того фірма запустила виробництво патронів натівського зразка.

Вже другий рік українська армія отримує по-справжньому сучасні снайперські гвинтівки Z-10 і Z-008. Обидві на порядок перевершують ще радянські СГД, якими спочатку оснащувалися бійці на фронті, що протистоять противнику, якому доступні актуальні російські системи.

Про це йдеться в матеріалі "Нового времени".

"Надійна, зрозуміла і зручна", - так охарактеризував Z-10 снайпер Валерій Чебінєєв, Герой України.

Z-10 і Z-008 не просто зброя. Вони відображують суть нинішньої української армії, в якій важлива роль належить волонтерам та громадським активістам.

Читайте такожБойовикам на Донбасі поставили гвинтівки з обвісом російського виробництва

Колись фірма, яка виробляє гвинтівки, випускала спортивну зброю, але з початком російської агресії з розумінням про необхідність допомоги армії в сучасному снайперському озброєнні, фірма переключилася на випуск бойових гвинтівок.

В цей проект за останні роки інвестували 4 млн дол приватних коштів.

Спочатку гвинтівки для армії купували волонтери. Але в 2016 році фірма пройшла випробування Міноборони і потрапила зі своєю продукцією в державне оборонне замовлення.

З тих пір гвинтівки потоком пішли у війська, а виробники встигли їх модернізувати: зробили легшими і замінили хромований ствол нержавіючим - з ним зброя точніша і простіша в обслуговуванні.

Крім того фірма запустила виробництво патронів натівського зразка.