Спікер української делегації в ТКГ зазначає, що Росія здатна нескінченно підтримувати війну на Донбасі.

Україна і Росія можуть припинити конфлікт всього за один день, але для цього потрібна політична воля президента РФ Володимира Путіна.

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Таку заяву в ефірі телеканалу "Україна 24" зробив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Я чітко розумію, що примиритися ми можемо за один день, якщо це вирішить одна людина на світі - президент Російської Федерації Володимир Путін. Ключ від вирішення конфлікту у нього в руках. Росія здатна нескінченно підтримувати війну на Донбасі, це для неї трохи коштує. Але з іншого боку, і Путін не молодіє, і санкції тиснуть, і є тиск Європи. Зараз, я сподіваюся, з'явиться тиск нової адміністрації Сполучених Штатів, що може стати кроком до позитивних зрушень", - зазначив він.

Врегулювання на Донбасі: останні новини

12 січня в Берліні у відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн "нормандської четвірки". Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

18 січня відбулися перші у 2021 році переговори в рамках Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Нове спільне засідання ТКГ має відбутися 21 січня.

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Автор: Дмитро Захаров