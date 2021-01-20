У ТКГ назвали головну умову припинення війни на Донбасі / фото УНІАН, Вікторія Пришутова

Україна і Росія можуть припинити конфлікт всього за один день, але для цього потрібна політична воля президента РФ Володимира Путіна.

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Таку заяву в ефірі телеканалу "Україна 24" зробив спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

"Я чітко розумію, що примиритися ми можемо за один день, якщо це вирішить одна людина на світі - президент Російської Федерації Володимир Путін. Ключ від вирішення конфлікту у нього в руках. Росія здатна нескінченно підтримувати війну на Донбасі, це для неї трохи коштує. Але з іншого боку, і Путін не молодіє, і санкції тиснуть, і є тиск Європи. Зараз, я сподіваюся, з'явиться тиск нової адміністрації Сполучених Штатів, що може стати кроком до позитивних зрушень", - зазначив він.

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Автор: Дмитро Захаров