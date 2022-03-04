В ЄС закликають Путіна дозволити доставку гуманітарної допомоги в Україну.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель закликає президента Російської Федерації Володимира Путіна дозволити створити гуманітарні коридори в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу після надзвичайного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ у Брюсселі.

"Путін повинен дозволити гуманітарній допомозі бути доставленою в Україну", - наголосив Боррель.

Високий предстаник ЄС заявив, що гуманітарна ситуація в Україні стає складнішою у зв'язку з постійними бомбардуваннями зі сторони російської армії.

"Вони обстрілюють житлові будинки, школи, лікарні та іншу цивільну інфраструктуру. Схоже, що вони хочуть зруйнувати Україну", - наголосив Боррель.

При цьому, він зазначив, що Рада ООН з прав людини знає про це і підтримала негайне створення комісії з розслідування порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права.

Боррель сказав, що наразі число українців, які вже покинули Україну, перевищило 1 мільйон осіб. Він заявив, що ще більше українців прибуде в ЄС.

"Але ми рішуче закликаємо (створити) гуманітарний коридор", - наголосив Боррель.

Він сказав, що українці: чоловіки, жінки, діти потребують їжі і предметів першої необхідності.

Окремо Високий представник сказав, що ЄС налаштований дозволити в'їзд усім, хто тікає від війни в Україні.

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