Радник міністра внутрішніх справ зазначив, що тактика росіян дуже проста - це стріляти по мирних мешканцях і по цивільних об’єктах.

Ситуація на підступах до Києва досі напружена, чути вибухи з боку Гостомеля - зараз місто хочуть зачистити від окупантів.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Він нагадав, що зранку українським військовим вдалось зачистити місто Буча Київської області. Над ним підняли український стяг.

"Ми зачищаємо найближчі підходи до міста Києва, з одного боку, а з іншого ми розуміємо, що тактика росіян дуже проста - це стріляти по мирних мешканцях і стріляти по цивільних об’єктах", - сказав Денисенко.

За словами радника міністра, Збройні сили України продовжують робити все те, що робили раніше, а саме - бити ворога і переходити в контрнаступ.

Крім того, новину про те, що українські війська заявили про перехід в контрнаступ Денисенко назвав обнадійливою.

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