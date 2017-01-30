Трюдо назвав стрілянину в мечеті Квебека "боягузливим нападом"
06:09, 30 січня 2017Світ
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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав стрілянину в мечеті Квебека "боягузливим нападом".
Ілюстрація / REUTERS
Про це глава уряду написав у Twitter.
"Сьогодні канадці сумують за тими, хто загинув у результаті боягузливого нападу в мечеті Квебеку. Мої думки зараз із жертвами (атаки) та їх родинами", - написав Трюдо.
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Tonight, Канадці grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 30, 2017
За останніми даними, в ході нападу загинули п'ять осіб, кількість поранених інформації досі немає.
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