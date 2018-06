Трюдо назвав стрілянину в мечеті Квебека "боягузливим нападом"

Про це глава уряду написав у Twitter.

"Сьогодні канадці сумують за тими, хто загинув у результаті боягузливого нападу в мечеті Квебеку. Мої думки зараз із жертвами (атаки) та їх родинами", - написав Трюдо.

Tonight, Канадці grieve for those killed in a cowardly attack on a mosque in Quebec City. My thoughts are with victims & their families.