Криза б'є по Німеччині, Великобританії, Ірландії, США

ВВП Німеччини скорочується третій квартал поспіль - у четвертому кварталі 2008 року зниження склало 2,1% (по відношенню до попереднього аналогічного періоду), зазначається в опублікованій в середу заяві Німецького статистичного відомства (Destatis), яке підтвердило зроблену раніше попередню оцінку.

У заяві наголошується, що таке зниження ВВП є рекордним для Німеччини з моменту її об`єднання в 1990 році, передає агентство Франс Прес. Німецька економіка за рівнем ВВП перебуває на першому місці в Європі і на п`ятому в світі після США, КНР, Японії й Індії.

Як зазначає Destatis, головною причиною такого спаду стало зниження експорту за три місяці на 7,3%. Імпорт скоротився на 3,6%.

Тим часом, також у середу німецький хімічний гігант Henkel повідомив про істотне збільшення прибутків за 2008 рік, яке більш ніж удвічі перевищило очікування аналітиків. Чистий прибуток концерну досяг 945 мільйонів євро, що на 2,6% більше, ніж на рік раніше, йдеться в заяві компанії.

"Ми знаємо, що 2009 не буде легким роком, і наразі важко передбачити, як розвиватиметься економіка в цілому, - заявив в зв`язку з цим CEO компанії Kasper Rorsted. - Проте ми впевнені, що вийдемо з цієї складної економічної ситуації зміцнившись".

***

Про падіння прибутків в 2008 році на 10% порівняно з роком раніше до 366 мільйонів фунтів стерлінгів (532 мільйони доларів) заявив великий виробник шоколаду і солодощів Великої Британії - Cadbury. Водночас, наголошується в заяві компанії, причиною скорочення стало закриття її філій з випуску напоїв у Північній Америці і Австралії, натомість доходи підрозділів, які продовжують роботу, за минулий рік більш ніж подвоїлися.

Гіршим є становище другого за значенням будівельника житла в країні - компанії Barratt Developments, яка заявила про збитки впродовж другої половини 2008 року в 424,3 мільйона фунтів стерлінгів (618,5 мільйона доларів) порівняно з прибутком в 133,8 мільйона фунтів на рік раніше.

Тим часом, британське міністерство фінансів і провідні банки країни уточнюють остаточні деталі плану обмежити втрати кредиторів країни приблизно 500 мільярдами фунтів (728,2 мільярдами доларів) ризикованих активів. Очікується, що ця програма, яка ставить за мету запобігти повній націоналізації банківської системи, буде оголошена цього тижня, передає Reuters.

***

За оцінкою дублінського Інституту економічних і соціальних досліджень, в 2009 році Ірландію через економічні труднощі залишать близько 50 тисяч її жителів. Прем`єр-міністр Берті Ахерн назвав цю тенденцію "чорними днями" нового масового результату, передає агентство Bloomberg.

"Тут немає роботи - ось чому я думаю про еміграцію, - заявив Bloomberg, попросивши не називати його імені, 23-річний ірландець. - Я готовий виїхати куди завгодно".

***

Кількість звільнених у США в січні 2009 року становила не менше 130 тисяч осіб, передає агентство Associated Press. У понеділок про плани скоротити відповідно 3 тисячі і 2 тисячі робочих місць до кінця серпня заявили виробники комп`ютерних компонентів Spansion Inc. і Micron Technology Inc.

У середу про збитки в четвертому кварталі 2008 року на суму в 98,75 мільйона доларів оголосила компанія Saks Inc. - власник престижного магазину на П`ятій авеню в Нью-Йорку. Рік тому вона мала прибуток в 39,47 мільйона доларів.

Про рекордні збитки в четвертому кварталі на суму в 328 мільйонів доларів повідомила Visteon Corp. Як передає агентство Bloomberg, цей виробник запчастин, що колись виділився з Ford Motor Co., також заявив, що може не виконати умови наданих йому кредитів зважаючи на загрозливе становище його головного покупця Ford.

Bloomberg повідомляє також про серйозні проблеми в American International Group Inc. (AIG), яка працює більш ніж у ста країнах. За цей термін компанія втратила 85% своєї ринкової вартості і найближчим часом оголосить про рекордні збитки в четвертому кварталі на суму в 60 мільярдів доларів, повідомляє агентство.

РІА “Новости”