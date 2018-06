Хіларі Клінтон розповіла про план США щодо піратів

Держсекретар США Хіларі Клінтон на прес-конференції в середу розповіла про план США по боротьбі з піратами, які нападають на торговельні судна біля узбережжя Сомалі. Про це повідомляє Бі-Бі-Сі.

За словами Клінтон, план, що розробляється, складається з чотирьох пунктів: це розширення міжнародної співпраці, виявлення каналів фінансування піратів, ліквідація слабких місць у безпеці судноплавних компаній, і, ключове завдання, поліпшення ситуації в самій Сомалі.

Незважаючи на патрулювання узбережжя Сомалі військовими кораблями багатьох країн напади піратів на торговельні й круїзні судна не припиняються. “Ми маємо справу із злочинністю зразка XVII століття, але повинні протистояти їй засобами століття XXI”, - сказала держсекретар, окремо закликавши продовжити роботу із звільнення захоплених суден і екіпажів.

Спільно з Контактною групою із протидії піратству в районі Сомалі (Contact Group on Piracy Off the Coast of Somalia, CGPCS) США мають намір розширити міжнародну систему кримінального переслідування за піратство і закликають держави узяти на себе відповідальність за правові процедури і відбуття покарання у справах про злочини, пов`язані з піратством.

“Час покінчити з фінансовим підгрунтям піратства, - сказала Х.Клінтон журналістам. – Ми повторюємо, що позиція США: не йти на угоди і не платити викуп тим, хто утримує заручників”.

У планах держсекретаря переговори з членами Перехідного федерального уряду Сомалі і регіональними лідерами. “Необхідно, щоб влада Сомалі вжила заходів проти піратів, які діють з баз на їх території”, - сказала вона.