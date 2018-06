Міністр: польська реальність набагато краща за імідж

Міністерство закордонних справ Польщі вирішило популяризувати свою країну серед молодих іноземців через польський молодіжний сленг.

Як передає кореспондент УНІАН, польське МЗС створило спеціальну інтернет-сторінку Do You Know Polska?, яку особисто презентував глава відомства Радослав СІКОРСЬКИЙ.

„Сервіс представляє собою нестандартний словник слів наймолодших поляків з галереєю небанальних фотографій, які представляють нашу державу очима молодих людей”, - відзначає прес-служба міністерства.

МЗС відзначило інтерактивність створеної сторінки, яку новими словами молодіжного сленгу та фотографіями можуть доповнювати самі інтернет-користувачі.

Презентація проекту, за даними польських медіа, відбулася у старій друкарні під голосну рок-музику.

„Польська реальність є набагато кращою за імідж, який ми маємо, тому повинні показувати цю реальність, а хто може зробити це краще за самих поляків”, - відзначив міністр.

Він переконаний, що молоді поляки мають дуже позитивний імідж в інших державах, висловивши сподівання, що вони надалі братимуть участь у популяризації рідної країни за кордоном.

„Ми хочемо показати, що Польща є cool („крутою”)”, - відзначив міністр.

Власті очікують, що створений сайт популяризуватиме Польщу серед студентів, які можуть приїхати навчатися до польських університетів та серед туристів, зокрема, під час Євро-2012.

Сайт, серед іншого містить тести на знання польського сленгу, пояснення якого подається англійською мовою.