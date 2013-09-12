Яценюк пропонує скасувати функцію загального нагляду прокуратури

Народний депутат України, голова фракції “Батьківщина” у Верховній Раді Арсеній Яценюк пропонує з 1 січня 2014 року скасувати функцію загального нагляду прокуратури.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час Міжнародної конференції “Українське правосуддя — вимір у контексті європейських стандартів”.

“Процес підготовки закону України про прокуратуру не був інклюзивним”, - сказав Яценюк, і додав, що в цьому процесі була задіяна “виключно адміністрація Віктора Януковича” і органи прокуратури.

Яценюк відзначив, що наразі очікуються висновки Венеціанської комісії, які мають бути за кілька тижнів. “І ми у найактивнішій формі будемо брати участь у написанні останньої редакції цього законопроекту”, - сказав він.

Зокрема, Яценюк наголосив на потребі скасування функції загального нагляду.

“І ми у своїх змінах до Конституції пропонуємо прописати чітку норму, що з 1 січня 2014 року функція загального нагляду прокуратури навічно припиняється”, - наголосив він.

Крім того, Яценюк зауважив, що базова норма Конституції України, яка визначає, що Верховний Суд України є вищою судовою інстанцією судів загальної юрисдикції повинна бути наповнена змістом.

“І перше для цього наповнення змісту, на наше переконання, в Україні повинен бути ліквідований Конституційний Суд України”, - сказав лідер фракції “Батьківщина” і додав, що цей суд є “кишеньковим органом”, наприклад, чинного Президента — по зміні української Конституції без волі українського парламенту і волі українського народу”.

На переконання Яценюка, це є злочином, скоєним суддями КС, які “змінили Конституцію, переписали її і декілька осіб ввели в дію зовсім іншу редакцію Конституції, за яку ніхто не голосував, яку не бачив парламент”.

Крім того, Яценюк відзначив, що функції конституційної юрисдикції потрібно передати Верховному Суду України. Також він додав, що внаслідок десятків судових реформ в країні у Верховного Суду “умисно відібрали його повноваження”.

“Для того, щоб створити низку спеціалізованих судів, туди призначити своїх голів судів і вирішувати особисті проблеми, мати більшу палітру призначень і більший вплив на судову систему”, - сказав Яценюк.

Він наголосив, що потрібно змінити принцип формування Верховного Суду та відновити його компетенцію. Він вважає, що потрібно, аби Верховний Суд мав повноваження з перегляду конкретних категорій справ, як вища касаційна інстанція, а також, щоб він відновив своє право з надання роз’яснень, які обов’язкові для виконання судами.

Також Яценюк відзначив, що сьогоднішня система відповідальності суддів є такою ж корумпованою. Так, опозиція пропонує запровадити процедуру імпічменту для суддів. Зокрема, ініціювати імпічмент місцевого судді повинні не менш, ніж 20 тисяч громадян, які є членами відповідної територіальної громади, або 150 народних депутатів України. Стосовно суддів Верховного Суду чи Вищого спецсуду — такі повноваження мають лише не менше, ніж 150 депутатів. Рішення щодо імпічменту таких суддів приймається 2/3 конституційного складу парламенту, стосовно інших суддів — половиною від конституційного складу парламенту.