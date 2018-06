Гітарист The Rolling Stones напише автобіографію

Гітарист The Rolling Stones Кіт Річардс відправився до Вест-Індії, де займеться написанням автобіографії. Про це, як пише The Guardian, повідомив представник музиканта Бернард Догерті.

Заява Догерті була зроблена у зв`язку з чутками, про те, що Річардс працює над новим сольним альбомом. Недавно в Інтернеті в музичному блозі Captains Dead були викладені декілька записаних гітаристом "роллінгів" пісень. Усі вони були кавер-версіями, зокрема на композиції "Somewhere Over the Rainbow" Джуді Гарланд і "I Wonder Who`s Kissing Her Now" Перрі Комо.

Після цього в ЗМІ з`явилися повідомлення про те, що всі ці пісні вийдуть на новому сольнику Річардса в 2009 році. Проте Бернард Догерті спростував ці твердження.

Нагадаємо, що в складі The Rolling Stones Кіт Річардс записав 22 студійних альбоми, а сольних – лише три: "Talk is Cheap" (1988), "Live at the Hollywood Palladium" (1991), "Main Offender" (1992).

Lenta.ru