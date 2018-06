Сара Джесіка Паркер запускає власне реаліті-шоу

Актриса Сара Джесіка Паркер готує до запуску власне реаліті-шоу, повідомляє видання Los Angeles Times.

Програма під назвою Work of Art: The Next Great Artis буде присвячена мистецтву. Її вироблятиме власна компанія Паркер, Pretty Matches. Учасниками шоу-конкурсу стануть 14 митців. Кожен з них в окремому випуску матиме створити власний твір. Переможець отримає приз у розмірі 100 тис. доларів, а також можливість влаштувати виставку у Бруклінському музеї.

До складу журі увійшли такі експерти, як нью-йоркські галеристи Білл Пауерс і Джин Грінберг, а також мистецтвознавець Джеррі Селц.

