Сара Джесіка Паркер запускає власне реаліті-шоу

11:24, 12 квітня 2010
Культура
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Резюмуватиме про мистецтво

Актриса Сара Джесіка Паркер готує до запуску власне реаліті-шоу, повідомляє видання Los Angeles Times.

Програма під назвою Work of Art: The Next Great Artis буде присвячена мистецтву.  Її вироблятиме власна компанія Паркер, Pretty Matches. Учасниками шоу-конкурсу стануть 14 митців. Кожен з них в окремому випуску матиме створити власний твір. Переможець отримає приз у розмірі 100 тис. доларів, а також можливість влаштувати виставку у Бруклінському музеї.

До складу журі увійшли такі експерти, як нью-йоркські галеристи Білл Пауерс і Джин Грінберг, а також мистецтвознавець Джеррі Селц.

Телекритика

 

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