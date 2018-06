Linkin Park записали четвертий альбом

Американський рок-гурт Linkin Park завершив запис свого четвертого студійного альбому. Диск отримав назву A Thousand Suns і буде випущений 14 вересня 2010.

Перший сингл альбому - The Catalyst - буде презентований на радіо і надійде в продаж в онлайн-магазині iTunes 2 серпня, повідомляє Blabbermouth.net.

Продюсерами A Thousand Suns виступили вокаліст Linkin Park Майк Шинода і Рік Рубін, що працювали над попереднім альбомом гурту Minutes to Midnight (2007). Рубін також відомий за роботою з AC / DC, U2, Metallica, Red Hot Chili Peppers, System of a Down, Slipknot, Rage Against the Machine, Джонні Кешем, Томом Петті та іншими.

Крім того, 9 липня на сторінці Linkin Park у мережі MySpace стартує конкурс Linkin Park, Featuring You. Всі бажаючі можуть завантажити фрагменти пісні The Catalyst, і докомпонувати її. Краща фанатська пісня буде або включена до альбому A Thousand Suns, або виконана Linkin Park разом з автором на одному з концертів гурту.

Концертний тур на підтримку нового альбому стартує 9 жовтня в Чилі, продовжиться в Бразилії, а потім переміститься в Європу. Зокрема, Linkin Park зіграють у Німеччині, Австрії, Франції, Данії, Швейцарії та Великобританії.

Раніше повідомлялося про те, що в роботі над новим диском Linkin Park відмовляться від прямолінійного рок-звучання і будуть експериментувати зі стилями, приділяючи, зокрема, більше уваги репу, ніж на останньому альбомі Linkin Park Minutes to Midnight (2007).



Lenta.ru