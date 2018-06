В Крыму 29 августа стартует «Джаз Коктебель»

X Международный фестиваль «Джаз Коктебель» пройдет с 29 августа по 2 сентября в Коктебеле (АР Крым).

Как сообщил УНИАН традиционный партнер фестиваля – представитель ТМ «Коктебель» Елена Шестакова, гостей юбилейного крымского опен-эйра ожидают более семидесяти концертов на трех сценических площадках.

«Праздник свободной музыки Koktebel Jazz Festival в этом году отмечает десятилетие. Качественный джаз, свежий морской бриз и, конечно же, натуральные коньяки и вина под ТМ «Коктебель» - вот рецепт успеха фестиваля, который является самым значимым в Восточной Европе», - отметили в пресс-службе ТМ «Коктебель».

К десятилетию «Джаз Коктебель» организаторы подготовили несколько фестивальных спецпроектов.

29-го августа на сцене Open Stage будут играть исключительно чешские музыканты: Muff, Points, Vojtech Prochazka Trio, Kuzmich Orchestra.

Staropramen Czech Open Stage состоится при поддержке Чешского Центра.

Также ожидается презентация новой программы “Ляписа Трубецкого”.

«Это будет не просто презентация, а специальное представление с элеменетами “буффонады, мистерии и площадного искусства”. И этот перформанс будет показан один-единственный раз – на фестивале “Джаз Коктебель», - отметили в пресс-службе ТМ «Коктебель».

Еще одним спецпроектом, продолжающим традиции фестиваля, станет создание нового арт-пространства на площади Максимилиана Волошина - это совместный проект «Джаз Коктебеля» и художника Константина Скритуцкого.

Согласно основной программе фестиваля, на Волошинской сцене, в саду Дома-музея Максимилиана Волошина выступят: Jim Ridl TRIO (USA), Arne Jansen Trio (DE), Mike Del Ferro (NL), Pulcinella (FR), Arman Jazz Trio (RU), Одиссей Богусевич & Winter Sun (RU), Вероника Кожухарова (RU), Эдуард Диля Приступа & "Є"-BAND (UA) и др.

На бесплатной дневной сцене “новой и молодой музыки” Open Stage пройдут ежедневные презентации новых проектов известных музыкантов и выступления молодых артистов: Tinavie (RU), Sophie Villy (RU), Лаура и Марти Кристи (UA), Nina Karlson (RU), Денис Аду Квартет (UA), Morfe (BY), TreeOrange (UA) и др.

На центральной музыкальной площадке фестиваля Nu Jazz Stage зрители познакомятся с новыми трендами современной музыки: The Cinematic Orchestra (UK), Горан Брегович и Wedding and Funeral Band (INT), Нино Катамадзе & INSIGHT (GE), The Tiger Lillies (UK), «Серебряная свадьба» (BY), Mama’s Gun (UK), Магнус Лингрен & Batucada Jazz (SE), Bjorn Berge (NO), ZORGE (RU) и др.