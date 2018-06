"З пісні слів не викинеш": Репера 50 Cent затримали на карибському острові за виконання власного хіта

За даними джерел TMZ, 40-річного виконавця попередили, що не слід використовувати ненормативну лексику під час виступу перед 40 тисячами людей. При цьому в ході виконання хіта P.I.M.P. репер все одно виголосив характерне "motherfucker".

Цього було достатньо для затримання: після виступу поліцейські супроводили Джексона в дільницю, де виписали штраф за публічне використання нецензурної лексики. Пізніше TMZ вказало, що 50 Cent значився на зазначеному концерті ведучим, а не виконавцем.

У понеділок виконавець виплатив штраф.

Як зазначає видання, аналогічна історія трапилася з іншим американським репером DMX в 2003 році.

50 Cent став всесвітньо відомий у 2003 році завдяки альбому Get Rich or Die Tryin' і хітам In Da Club і P.I.M.P. з нього.