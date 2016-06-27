"З пісні слів не викинеш": Репера 50 Cent затримали на карибському острові за виконання власного хіта
Американський репер Кертіс Джексон, відомий під псевдонімом 50 Cent, був затриманий ввечері 25 червня на острові Сент-Кітс за виконання своєї відомої пісні.
За даними джерел TMZ, 40-річного виконавця попередили, що не слід використовувати ненормативну лексику під час виступу перед 40 тисячами людей. При цьому в ході виконання хіта P.I.M.P. репер все одно виголосив характерне "motherfucker".
Цього було достатньо для затримання: після виступу поліцейські супроводили Джексона в дільницю, де виписали штраф за публічне використання нецензурної лексики. Пізніше TMZ вказало, що 50 Cent значився на зазначеному концерті ведучим, а не виконавцем.
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У понеділок виконавець виплатив штраф.
Як зазначає видання, аналогічна історія трапилася з іншим американським репером DMX в 2003 році.
50 Cent став всесвітньо відомий у 2003 році завдяки альбому Get Rich or Die Tryin' і хітам In Da Club і P.I.M.P. з нього.