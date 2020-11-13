Лікарі зараз захлинаються в роботі, і психологічно люди виснажені.

Медики, які працюють із COVID-19, мають надію, що через карантин вихідного дня ситуація стане кращою, але ознак для цього поки що не бачать.

Про це заявила лікар-пульмонолог, завідувач інфекційного відділення Київської міської клінічної лікарні №17 Світлана Гук в ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

"Взагалі лікарі такого специфічного гумористичного складу. А зараз ті, хто працюють з COVID-19, нам вже й не смішно, ми і не віримо, і ми про це навіть не говоримо. Ти приходиш на роботу, перед тобою така купа всього, що треба зробити. І щось, ви знаєте, віру в те, що буде краще, це не дуже вселяє... Ми маємо надію, що буде краще, але ознак для того поки що не бачимо", - розповіла Гук.

За її словами, лікарі зараз захлинаються в роботі. Якщо наразі їм вистачає кисню, медикаментів, ЗІЗів (засобів індивідуального захисту. - ред.), то нині вони думають, на скільки їм ще вистачить цього, а також, чи вистачить людей, бо настрої різні й психологічно люди виснажені.

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Коронавірус в України: новини

В Україні за добу 12 листопада підтвердили 11 057 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже понад 500 тисяч осіб. Днем раніше, 11 листопада, МОЗ звітувало про 10 611 нових випадків.

Раніше Степанов повідомив, що період високої захворюваності COVID-19 в Україні триватиме до квітня. При цьому він додав, що для медичної системи потрібен локдаун мінімум на три тижні.

Уряд України скасував карантинні зони в країні, а також запровадив карантин вихідного дня. Детальніше про нові обмеження читайте тут .

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Автор: УНІАН