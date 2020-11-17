За словами першого заступника керівника МОЗ, в країні є проблеми із забезпеченістю ліжок киснем.

Перший заступник міністра охорони здоров'я Ірина Садов'як заявила, що забезпеченість киснем лікарняних ліжок, відведених для хворих на COVID-19, на рівні 80% вдасться досягти не раніше середини грудня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час прес-брифінгу в Києві.

«Я бачу, що всі намагаються це зробити, щоб у нас до кожного ліжка так, як пише постанова Кабміну, так, як ми з серпня рекомендуємо всім місцевим радам, головам обласних адміністрацій, міським головам, що вони мають допомогти та сприяти тому, щоб кількість ліжок, яка розгорнута під COVID-19, на 80% була забезпечена доступом до кисневих точок», - заявила вона.

За словами першого заступника голови МОЗ, по всій Україні є проблеми із забезпеченістю киснем лікарняних ліжок, призначених для лікування хворих на COVID-19.

«Навіть попри виділені кошти на проведення магістралей, на закупівлю кисневих концентраторів, є ряд проблем, які виникають на місцях. Не вистачає працівників, які проводять ці магістралі, не вистачає компаній, які можуть зробити технічну документацію. Я вас запевняю, що в кожному регіоні, в якому я буваю, немає байдужих ні серед влади, ні серед лікарів до того, щоб цього не зробити. На жаль, потрібен час і більшість робіт для того, щоб довести показник до 80%. На сьогодні ми розуміємо, що це буде не раніше грудня», - додала вона.

У свою чергу прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про ситуацію з виділенням коштів на кисень для хворих COVID-19.

"Кошти на кисень були виділені орієнтовно місяць тому, перші понад 570 млн грн. Зараз було виділено ще понад 870 тис. грн. Разом практично майже понад 1,5 млрд грн виділено на підведення кисню", - розповів глава уряду.

Він нагадав, що лікарні мають завдання до кінця року підключити до подачі кисню не менше 80% ліжок, виділених для хворих COVID-19.

"Якщо ми маємо на меті до кінця року забезпечити понад 60 тис. ліжкомісць "ковидніх", то практично 80% - це близько 50 тис. ліжкомісць повинні бути забезпечені киснем", - пояснив Шмигаль.

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Автори: Костянтин Гончаров, Таня Поляковська