Поки розглядається два варіанти введення повного карантину в залежності від того, якою буде статистика захворюваності.

В уряді та Офісі президента розглядають два варіанти запровадження локдауну в період новорічних свят через поширення захворюваності на COVID-19.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела, близькі до переговорів.

Який з двох сценаріїв буде зрештою обраний залежить від темпів поширення СOVID-19 і завантаженості медичної системи.

"Варіант локдауну дійсно обговорюється зараз в Кабміні і Офісі президента. Поки розглядається два варіанти в залежності від того, якою буде статистика захворюваності. У "лайтовому" варіанті нам запропонують локдаун після Нового року, на три тижні, якраз на час новорічних канікул", - сказав співрозмовник.

Утім, якщо кількість нових випадків захворювання на коронавірус зростатиме, локдаун може бути введений вже з 20 грудня і тоді він охопить новорічні свята.

Співрозмовник зазначив, що наразі середній відсоток заповнюваності лікарень в Україні коливається в межах 50%, але якщо він буде досягати 80%, система охорони здоров'я може не витримати.

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"І тоді настане те, про що говорив Степанов: вибіркова госпіталізація і медичний колапс. Варіанти локдауну поки лише опрацьовуються, можливо, транспортне сполучення зупинятися не буде", - додали в ОПУ.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін прийняв рішення про запровадження в країні з 14 до 30 листопада карантину вихідного дня. Він діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги "з собою"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медичним закладам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

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Автор: Олександр Топчій