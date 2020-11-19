Міністр закликає телефонувати до контакт-центру МОЗ, якщо виникають будь-які питання або якщо не вдалося додзвонитися до сімейного лікаря.

На сьогодні в Україні спостерігається ситуація, коли хворі на COVID-19 звертаються за медичною допомогою дуже пізно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу.

Читайте такожЗа потреби кількість ліжок для хворих на COVID-19 може бути збільшена удвічі - Зеленський

"Ми зараз в наших лікарнях спостерігаємо багато таких випадків, коли люди дуже пізно вже звертаються за медичною допомогою, не в лікарню, а саме починають лікувати і спостерігати за цією хворобою. Тобто навіть до сімейного лікаря звертаються на сьомий-восьмий день при цьому захворюванні", - сказав міністр.

Степанов закликав громадян дзвонити до контакт-центру МОЗ, якщо виникають будь-які питання або якщо не вдалося додзвонитися до сімейного лікаря.

Коронавірус в Україні: що відомо

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко