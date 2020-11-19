На сьогодні в Україні спостерігається ситуація, коли хворі на COVID-19 звертаються за медичною допомогою дуже пізно.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на брифінгу.
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"Ми зараз в наших лікарнях спостерігаємо багато таких випадків, коли люди дуже пізно вже звертаються за медичною допомогою, не в лікарню, а саме починають лікувати і спостерігати за цією хворобою. Тобто навіть до сімейного лікаря звертаються на сьомий-восьмий день при цьому захворюванні", - сказав міністр.
Степанов закликав громадян дзвонити до контакт-центру МОЗ, якщо виникають будь-які питання або якщо не вдалося додзвонитися до сімейного лікаря.
Коронавірус в Україні: що відомо
- 2 листопада Степанов повідомив про початок роботи всеукраїнського контакт-центру Міністерства охорони здоров'я із протидії COVID-19.
- За словами Степанова, номер телефона безкоштовний - 0800-60-20-19, він працюватиме цілодобово.
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