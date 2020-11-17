В Україні продовжує збільшуватись кількість людей в лікарнях з діагностованим COVID-19, за минулу добу було госпіталізовано понад 1,6 тис. пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що мобільні шпиталі для хворих на COVID-19 будуть розгорнуті в Києві, Одесі та Краматорську, уряд виділив на це 118 млн гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

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«У нас за минулу добу, крім того, що знову майже 12 тисяч хворих з підтвердженим COVID-19, у нас 1610 госпіталізованих. У нас продовжує збільшуватись кількість людей, які перебувають у лікарнях. У зв’язку з цим ми шукаємо нові різні варіанти для того, щоб збільшити кількість ліжок і щоб всім пацієнтам, які потребуватимуть допомоги, була надана така допомога», - заявив він.

Міністр нагадав, що вчора на позачерговому засіданні уряду було прийнято постанову про виділення коштів на облаштування мобільних шпиталів – загалом було виділено 118 млн гривень.

«Вони (мобільні шпиталі – УНІАН) будуть облаштовані в Києві, в Одесі та Краматорську. Ми обрали ці три локації для облаштування мобільних шпиталів», - додав Степанов.

Як повідомляв УНІАН, в Україні станом на 17 листопада зафіксовано 11968 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус в Україні: госпіталізація інфікованих COVID-19

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Автор: Костянтин Гончаров