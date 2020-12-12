У Міністерстві охорони здоров’я розраховують, що загалом українські лабораторії робитимуть не менш як 1 мільйон тестів на місяць.

В Україні на COVID-19 тестуватимуть усіх, хто матиме ознаки гострого респіраторного вірусного захворювання.

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Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Тепер будемо тестувати людей з будь-якими ознаками респіраторного захворювання, незалежно від того, чи відповідає симптоматика коронавірусній хворобі. Будь-які респіраторні захворювання - будуть проводити ПЛР-тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19. При цьому плануємо робити не менше 1 мільйона тестів на місяць", - сказав він.

При цьому Степанов зазначив, що проводитимуть не лише ПЛР-тестування, але і швидкі ІФА-тести.

За словами міністра, якщо швидкий тест підтвердить наявність захворювання, то його результати потрібно буде підтвердити чи спростувати за допомогою ПЛР-тесту.

Коронавірус в Україні: що відомо

З початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 885039 осіб; померли 14998. Минулої доби зареєстровано 12811 нових випадків COVID-19, померли 243 особи.

11 грудня заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко поінформував, що МОЗ оновило стандарти медичної допомоги при коронавірусній хворобі у частині підходів до тестування.

У наказі МОЗ уточнено, хто саме підлягає лабораторному обстеженню на РНК SARS-CoV-2, зокрема це особи: з підозрою на COVID-19; ознаками тяжкого гострого респіраторного синдрому (ТГРС); ознаками інших гострих респіраторних вірусних інфекцій; ознаками пневмонії.

Також, згідно з документом, передбачено перелік осіб, яким робитимуть попереднє скринінгове обстеження з використанням швидких тестів на визначення антигену SARS-CoV-2: з підозрою на COVID-19; ознаками ТГРС; ознаками інших ГРВІ; ознаками пневмонії; хто був у тісному контакті з особою з підтвердженим випадком на COVID-19; які повертаються з регіонів зі значним розповсюдженням COVID-19; які підлягають плановій госпіталізації.

Ляшко наголосив, що позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 повинен бути підтверджений за допомогою ПЛР. Винятком є позитивний результат швидкого тесту на визначення антигену SARS-CoV-2 у пацієнтів, які відповідають визначенню підозрілого або ймовірного випадку захворювання на COVID-19.

Також МОЗ дозволило використовувати швидкі тести на визначення антигену SARS-CoV-2 для скринінгових досліджень медпрацівників та інших категорій працівників та при планових госпіталізаціях.

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Автор: Богдан Слуцький