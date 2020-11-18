За минулу добу померли 256 людей, одужали - 8 тис. 96.

12 тисяч 496 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 листопада 2020 року.

Читайте такожУ Києві відмовляються ховати померлих від коронавірусу, пропонують єдину альтернативу - ЗМІ

Про це повідомляє Telegram-канал "Коронавірус.інфо". За минулу добу госпіталізовано 1 тис. 668 осіб, померли 256 людей, одужали - 8 тис. 96.

За весь час пандемії в Україні захворіли 570 тис. 153 особи, одужали – 259 тис. 79 осіб. Коронавірус забрав життя вже 10 тис. 112 людей.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 тис. 213), Дніпропетровській (1 тис. 23), Черкаській (800), Київській (774) та Запорізькій (708) областях.

Коронавірус в Україні: дані за попередню добу та рекорд

Станом на ранок 17 листопада в Україні виявили 11 тис. 968 нових випадків коронавірусу. Було госпіталізовано 1 тис. 610 осіб; летальних випадків - 159, а одужали - 6 тис. 786.

14 листопада був зафіксований антирекорд за кількістю випадків зараження, за добу захворіли 12 тис. 524 людини.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ольга Робейко