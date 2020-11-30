З 1 вересня на COVID-19 захворіли майже 12 тисяч учнів та 24 тисяч 496 вчителів.

В Україні на COVID-19 наразі хворіє 5195 учнів та 9600 вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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"Всього наразі хворіє 5 тис. 195 учнів на коронавірусну хворобу. З 1 вересня захворіло вже майже 12 тис. учнів. Вчителів - 9 тис. 600 наразі, з 1 вересня захворіло 24 тис. 496 вчителів", - сказав Ляшко.

За його словами, на самоізоляції через контакти з хворими на коронавірусну хворобу перебуває 121 тис. учнів та 7 тис. 800 вчителів.

Загалом на самоізоляції перебуває 4 тис. 741 клас, а шкіл, які працюють дистанційно через те, що більш ніж 50% класів відправлено на самоізоляцію, наразі - 591.

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Автор: Леся Лещенко