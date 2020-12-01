Секретар РНБО заявив, що локдаун буде введений в Україні 100%.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде введений, наразі обговорюються можливі дати його запровадження - в грудні чи з 2 січня 2021 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Введення локдауну обговорюються вже не в перший раз. Локдаун, який ми вводили минулого разу вже дав свої результати - ми спромоглися підготуватися певною мірою до тих процесів, які нас очікували по COVID-19", - заявив Данілов.

Він заявив, що те, що локдаун буде - це 100%, інша справа - коли.

"Те, що локдаун буде в нашій країні вводитись - так, єдине питання - часу. Коли він буде вводитись - чи в грудні чи буде вводитись з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", - додав Данілов.

Локдаун в Україні: що вже відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.

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Автор: Костянтин Гончаров