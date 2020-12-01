Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні буде введений, наразі обговорюються можливі дати його запровадження - в грудні чи з 2 січня 2021 року.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Введення локдауну обговорюються вже не в перший раз. Локдаун, який ми вводили минулого разу вже дав свої результати - ми спромоглися підготуватися певною мірою до тих процесів, які нас очікували по COVID-19", - заявив Данілов.
Він заявив, що те, що локдаун буде - це 100%, інша справа - коли.
"Те, що локдаун буде в нашій країні вводитись - так, єдине питання - часу. Коли він буде вводитись - чи в грудні чи буде вводитись з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу", - додав Данілов.
Локдаун в Україні: що вже відомо
- За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.
- Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.
- У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.
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