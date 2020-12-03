Радуцький перерахував обмеження, які можуть запровадити в Україні в рамках жорсткого карантину.

Запровадження в Україні жорсткого локдауну залежить від кількості заповнених місць у "коронавірусних" лікарнях.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький в ефірі каналу "Україна 24".

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Умови для введення локдауну в Україні

Радуцький уточнив, що "локдаун не лікує ковід", однак дає можливість розірвати ланцюг поширення хвороби та перезавантажити медичну систему, дати їй відпочити.

"За словами міністра охорони здоров'я, сьогодні Україна має 52 тисячі спеціалізованих ліжок для прийняття хворих на ковід. Останні сім днів, що стосується карантину вихідного дня, дійсно він не дав очікуваний результат. Але ми вже останній тиждень маємо на сьогоднішній день, що кількість завантаження ліжок в українських стаціонарах складає 27-28 тисяч, приблизно половину від наявних ліжок. Це не так, як хотілося б, бо ланцюг, нажаль не зупинився, не розірвався. Але хоча б система має такий стенд-бай. Якщо ця завантаженість ліжок буде рости, якщо це буде 35-40 тисяч, то це перший показник, що треба вводити локдаун, бо система ляже, вона не витримає", - заявив Радуцький.

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Депутат додав, що наразі невідомо, коли саме буде посилено карантин.

"Сьогодні точну дату я вам не можу сказати. Єдина точна дата, що за сім днів до цієї дати, ми будемо знати", - зазначив він.

Що передбачатиме локдаун

За словами керівника комітету, під час локдауну всі офісні працівники мають перейти на дистанційну роботу. Працювати будуть лише об'єкти критичної інфраструктури - лікарні, АЕС, аптеки та маленькі магазини. Все інше має бути зачинене, уточнив нардеп.

"Що стосується транспорту - я думаю, що міжнародне авіасполучення немає сенсу зачиняти. Бо ми для чого робимо локдаун? Щоб зменшити накопичення людей в якихось місцях. Якщо люди можуть собі дозволити поїхати десь на відпочинок (а на новорічні свята у нас завжди ця традиція, люди виїжджали), то ми теж зменшуємо концентрацію людей, це теж дасть можливість розірвати ланцюг... Міжнародне авіасполучення я би не закривав, а ось транспорт має бути закритий, крім службового для того, щоб люди могли добратися на ту роботу, де вони працюють навіть у локдаун. Мають бути закриті ТРЦ, всі розважальні заклади, мають бути обмеження на скупчення людей навіть на свіжому повітрі", - розповів Радуцький.

В обмеженнях Україна може використати досвід інших країн Європи, додав він.

Локдаун в Україні: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про відмову від адаптивного карантину та введення карантину вихідного дня. Зокрема, у вихідні дні додатково до обмежень, передбачених у будні, була заборонена діяльність закладів харчування, торгових центрів, культурних закладів, спортзалів, фітнес-центрів, закладів розміщення, у тому числі готелів (крім тих, що виконують соціальні функції). З 10:00 до 12:00 - пріоритетні години для обслуговування пенсіонерів. Карантин вихідного дня діяв до 30 Листопада.

2 грудня прем'єр Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів не буде продовжувати дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження "помаранчевої" зони.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко пропонує запланувати двотижневий локдаун, прив'язаний до новорічних свят, і відмовитися на Різдво і Новий рік від масових заходів.

25 листопада Шмигаль заявив, що Кабінет Міністрів готується до можливого введення жорсткого карантину під час зимових свят.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив за введення в Україні повного локдауну на 3-4 тижні якомога швидше.

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Автор: Юрій Годован