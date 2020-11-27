Процес отримання дозволу на виробництво лікарських препаратів тривав близько двох місяців.

Другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні Одеський припортовий завод (м. Південне, Одеська обл.) отримав ліцензію на виробництво лікарських препаратів.

Як повідомили УНІАН на ОПЗ, 26 листопада Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками прийняла рішення про видачу заводу дозволу на господарську діяльність з виробництва лікарських препаратів.

Також, як повідомила в соціальних мережах відомий волонтер Катерина Ножевнікова, йдеться про дозвіл на виробництво медичного кисню, процес отримання якого тривав близько двох місяців.

«Тепер у нас в області є свій власний виробник кисню! Це був тривалий і важкий шлях майже в два місяці. Але мети досягнуто. Спасибі всім, хто був причетний до цього процесу», - написала вона.

На початку жовтня керівництво Одеської ОДА заявило, що хоче залучити Одеський припортовий завод для забезпечення лікарень киснем, для потреб пацієнтів з COVID-19.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Південне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

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Автор: Лариса Козова