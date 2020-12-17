Така перевірка вже була у Фінляндії, Великій Британії та Португалія. На черзі Україна.

Експерти Європейського бюро ВООЗ оцінять, наскільки українські заклади пенітенціарної системи здатні протистояти спалахам хвороб, зокрема, і коронавірусу.

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Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко за результатами зустрічі з лікаркою, експерткою Європейського офісу ВООЗ щодо профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними Аною Каріною Ферейра-Боргес, передає прес-служба МОЗ.

Зі слів Ляшка, така перевірка вже була у Фінляндії, Великій Британії та Португалія. На черзі Україна, і як він зауважив, це дуже позитивна новина.

"ВООЗ має значний досвід у розробці та втіленні програм щодо удосконалення медичної допомоги людям, які перебувають у закладах пенітенціарної системи. Повний шлях подібної оцінки вже пройшли Фінляндія, Велика Британія та Португалія. Україна — на черзі. І це дуже позитивна новина", — сказав Віктор Ляшко.

Головний санітарний лікар зауважив, що в Україні вже діє платформа для взаємодії між МОЗ, Мін'юстом, Нацслужбою охорони здоров'я та іншими партнерами щодо координації цивільної та пенітенціарної медицини.

Своєю чергою, експертка Європейського бюро ВООЗ зазначила, що існують різні моделі управління медичними системами у "закритих" умовах, але всі вони мають базуватися на принципах пріоритетності права кожної людини на захист життя та здоров’я.

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Автор: УНІАН