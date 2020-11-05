Головний санлікар наголосив, що такі вимоги деяких роботодавців є незаконними.

Працівник, який одужав від COVID-19, не має обов'язково надавати негативний результат ПЛР-тестування для допуску на роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив на прес-брифінгу в Києві.

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«Велика кількість керівників закладів чомусь не допускає людей на роботу після того, як лікар закрив їм лікарняний, вони вимагають негативного тесту ПЛР. Хочу сказати – це суперечить чинному законодавству», - заявив він.

За словами Ляшка, є три причини, щоб закрити лікарняний людині, яка одужала від COVID-19: проходить 10 днів від першого дня появи симптомів, при цьому три дні симптоми відсутні; 10 днів від отримання позитивного результату ПЛР-тесту, при цьому три дні симптоми відсутні; отримання негативного результату тесту ПЛР.

«Ці всі фактори є рівноцінними і сімейний лікар визначає, як закрити лікарняний. При закритті лікарняного не повинно бути жодного булінгу і ми можемо спокійно приймати людей, які перехворіли та пускати їх до колективу. Є рекомендації ВООЗ, є стандарт МОЗ, які свідчать, що якщо один із трьох критеріїв дотриманий – то людина не може інфікувати іншу людину», - додав головний санлікар.

Ситуація з коронавірусом в Україні: свіжа статистика

Минулої доби в Україні зафіксовано 9 тис. 850 нових випадків коронавірусної хвороби.

Загалом за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 430 тис. 467; померли 7 тис. 924; одужали – 184 тис. 782 особи.

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Автор: Костянтин Гончаров