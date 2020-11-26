В Україні все частіше говорять про запровадження нового локдауну.

Перед запровадженням локдауну Верховна Рада має ухвалити низку законів на підтримку бізнесу.

Про це розповіла народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в ефірі каналу "Україна 24". Вона зазначила, що наразі очікується реєстрація у ВР відповідних законопроектів, які має внести Кабмін.

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"Не можна вводити локдаун без прийняття законів, про які говорив президент (про допомогу бізнесу — ред.). Ми чекаємо їх реєстрації, їх внесе Кабмін, це повинно відбутися сьогодні, максимум завтра - тобто до кінця тижня. Ми сподіваємося на консенсус усіх фракцій, щоб їх прийняти швидко на наступному пленарному тижні, щоб вони відразу набрали чинності. Щоб не розтягувати це на тижні. Це дуже важливо. Якщо не вжити цих компенсаторних заходів, для бізнесу буде дуже складно піти на ще один локдаун", — сказала вона.

Сама Кравчук підтримує ідею введення локдауну.

"Коли вводили карантин вихідного дня, я тоді виступала за повний локдаун, оскільки половинчастими заходами ми, очевидно, не досягли протиепідемічних цілей. Проте, негативний вплив на бізнес вже був, і це була нерівна конкуренція, оскільки частина закладів працювала, частина не працювала. Переважно постраждав малий бізнес. В умовах епідемії на першому місці життя людей, але повинен бути якийсь розрахунок з боку Кабміну, коли вони вводять ті чи інші обмежувальні заходи. Правда, я вважаю, що грудневий період перед святами дуже важливий для прибутків бізнесу. Тут дуже важливо разом з лікарями ще обговорювати, дивитися математику і моделювання збільшення кількості хворих. Я більше прихильник варіанту, щоб саме на новорічні свята зробити локдаун, тому що все одно буде більша мобільність і переміщення людей, і будуть високі ризики. А грудневий період важливий економічно. Якщо не буде прибутків у підприємців, буде дуже складно пережити локдаун", — сказала вона.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк