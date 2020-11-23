Наразі кількість госпіталізацій зростає.

Тотальний карантин буде запроваджено в Україні в тому випадку, якщо система охорони здоров'я не зможе впоратися із кількістю хворих на коронавірус.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів народний депутат від "Слуги народу", представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан. Він зазначив, що наразі кількість госпіталізацій зростає.

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"Повний локдаун може бути доречний як крайня опція, якщо кількість хворих досягне такого рівня, з яким не зможе впоратися система охорони здоров'я. Постійно ці цифри називаються, остання, яку озвучив міністр охорони здоров'я, -— це 30 тисяч. Хоча це, на мою думку, дуже високий показник захворюваності", — сказав він.

За словами депутата, мета карантину вихідного дня на цей час не досягнута.

"Мова йде про те, що зараз збільшується ліжковий фонд, збільшуються потужності системи охорони здоров'я. Проте, кількість госпіталізацій зростає. Мета карантину вихідного дня — стабілізувати це зростання. Але, якщо через деякий час кількість хворих і госпіталізацій значно зросте, ця опція (повного локдауну — ред.) повинна розглядатися", — сказав він.

Карантин вихідного дня в Україні

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.

Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.

17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Андрій Василюк