За словами Кузіна, COVAX може постачати Україні одразу кілька вакцин від різних виробників.

В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Ліга».

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«Зараз ідуть дві паралельні лінії. Перша – перемовини щодо COVAX, ця ініціатива об’єднала майже всі країни світу. 7 грудня – дедлайн, коли країна може подати свій запит на вакцину. В нас він уже сформований. Ми розуміємо, що можемо розраховувати на близько 8 млн доз, це – 20% населення. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози вакцини», - заявив він.

За словами Кузіна, Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) може постачати Україні одразу вакцини від різних виробників. Як буде відбуватися розподіл вакцин, поки невідомо жодній країні. Україна може отримати будь-яку вакцину.

«За попередньою інформацію, Україна може отримати першу партію вакцини в середині або наприкінці січня 2021 року. COVAX каже, що перша партія вакцин складатиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна», - поінформував в.о. гендиректора ЦГЗ.

Він відзначив, що це буде пробна стартова партія, щоб держава могла продемонструвати не лише здатність доставки вакцини, а й можливості провести кампанію з вакцинації. Якщо держава справляється, відбуваються наступні поставки, додав Кузін.

Він зауважив, що додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками вакцини напряму щодо закупівлі за кошти держбюджету.

«Наразі виробники вакцин працюють на трьох холодових режимах: -60-80 градусів, -20 -40 і + 2 – + 8. Ми провели аудит обладнання для перевезення кожного холодового режиму. Такі дані в нас є на рівні району», - повідомив він.

Вакцина від коронавірусу в Україні

5 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко заявив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.

Минулої доби в Україні зареєстрований 8 тис. 641 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в країні інфікувалися коронавірусом 821 тис. 947 українців, померли – 13 тис. 733.

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Автор: Костянтин Гончаров