В.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров’я Ігор Кузін повідомив, що Україна може отримати першу партію вакцини від COVID-19 в середині або наприкінці січня 2021 року.
Про це він повідомив в інтерв’ю «Ліга».
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«Зараз ідуть дві паралельні лінії. Перша – перемовини щодо COVAX, ця ініціатива об’єднала майже всі країни світу. 7 грудня – дедлайн, коли країна може подати свій запит на вакцину. В нас він уже сформований. Ми розуміємо, що можемо розраховувати на близько 8 млн доз, це – 20% населення. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози вакцини», - заявив він.
За словами Кузіна, Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) може постачати Україні одразу вакцини від різних виробників. Як буде відбуватися розподіл вакцин, поки невідомо жодній країні. Україна може отримати будь-яку вакцину.
«За попередньою інформацію, Україна може отримати першу партію вакцини в середині або наприкінці січня 2021 року. COVAX каже, що перша партія вакцин складатиме 3-5% від загальної кількості, яку має отримати країна», - поінформував в.о. гендиректора ЦГЗ.
Він відзначив, що це буде пробна стартова партія, щоб держава могла продемонструвати не лише здатність доставки вакцини, а й можливості провести кампанію з вакцинації. Якщо держава справляється, відбуваються наступні поставки, додав Кузін.
Він зауважив, що додатково Україна веде перемовини з іншими виробниками вакцини напряму щодо закупівлі за кошти держбюджету.
«Наразі виробники вакцин працюють на трьох холодових режимах: -60-80 градусів, -20 -40 і + 2 – + 8. Ми провели аудит обладнання для перевезення кожного холодового режиму. Такі дані в нас є на рівні району», - повідомив він.
Вакцина від коронавірусу в Україні
- 5 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 8 млн доз вакцини від COVID-19 можуть доставити в Україну не раніше кінця першого кварталу 2021 року. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- 6 грудня голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки і оборони, академік НАНУ Сергій Комісаренко заявив, що масова вакцинація українців від коронавірусу може початися не раніше середини 2021 року.
- Минулої доби в Україні зареєстрований 8 тис. 641 новий випадок COVID-19. За весь час пандемії в країні інфікувалися коронавірусом 821 тис. 947 українців, померли – 13 тис. 733.
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