Поліція відпустила п'яного водія BMW, який на швидкості протаранив три авто у Києві

За даними поліції, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння та вже був позбавлений водійських прав.

Водій ВМW, який 20 серпня на Дніпровській набережній у Києві на шаленій швидкості розтрощив три авто, був п’яний і позбавлений права керувати транспортними засобами.

Не дивлячись на це, поліція водія ВМW відпустила після складання адмінпротокола. Автомобіль доставлений на штрафмайданчик. Про це повідомила представник прес-служби Департаменту патрульної поліції Яна Кутова, передає "Українська правда".

"На Дніпровській набережній, 13 сталась ДТП, під час якої водій не врахував дорожню обстановку та швидкість руху і вчинив зіткнення з трьома припаркованими авто. Екіпаж прибув на місце, відносно водія було складено протокол за ст. 124 КУпАП (за вчинення ДТП), за ст. 130 (керування у стані сп’яніння), бо водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, та за ч. 4 ст. 126 (керування авто особою, яка не має відповідних документів на право керування), оскільки водій вже був відсторонений від керування", - сказала вона.

За словами Кутової, також склали адмінпротокол на одного з небайдужих громадян, які прибігли на місце аварії для затримання зловмисника.

"На місці знаходилися небайдужі громадяни, які після ДТП накинулись на водія і хотіли вчинити самосуд над ним. Екіпаж викликав підмогу. Одного з найактивніших громадян затримали і склали на нього адмінматеріали за злісну непокору працівникам поліції", - сказала речник патрульних.

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Вона додала, що правоохоронці посадили водія в патрульне авто, щоб люди його не побили, після чого люди стали розкачувати поліцейське авто.

Винуватця ДТП доставили до Дніпровського управління поліції, де на нього склали адмінматеріали.

"Особу його встановлено, адмінматеріали будуть направлені в суд, який прийматиме рішення відносно покарання. Прав у чоловіка не вилучали, бо посвідчення водія у нього не було – він уже був відсторонений від керування", - сказала Кутова.

Інформації про пістолет, про який повідомляли очевидці, у патрульних немає.

Так само, як і даних про постраждалих під час ДТП чи штовханини на Дніпровській набережній.