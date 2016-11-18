Резолюція ООН щодо Криму забороняє призивати жителів півострова до збройних сил Росії – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у виступі під час Години запитань до уряду в парламенті.

Говорячи про ухвалення в Третьому комітеті Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй резолюції про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, міністр зазначив, що в ній є два наголоси.

«Один – це ще раз підтверждено суверенітет та територіальну цілісність України. Також визнано Автономну республіку Крим та Севастополь тимчасово окупованими територіями. Це дуже чітко підтверджено, це є політична позиція», – сказав Клімкін і додав, що на неї можна посилатися як політично, так і юридично.

Другим наголосом, зазначив урядовець, було засудження порушення прав людини країною-окупантом на території окупованого Криму. Зокрема, це політично вмотивоване переслідування, викрадення, порушення права на свободу висловлювання й зібрань, а також насильницьке впровадження громадянства Росії на окупованій території.

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Крім того, це і визнання Меджлісу кримськотатарського народу екстремістською організацією та переслідування за національною ознакою.

Клімкін також окремо зазначив, що «резолюція наголошує на забороні призову до лав збройних сил країни-окупанта на окупованій території».

«Там також міститься заклик до країни-окупанта, відповідно до міжнародного права, і вважаю це одним із реальних результатів резолюції, гарантувати безперешкодний доступ до окупованого Криму міжнародним правозахисним механізмам», – сказав міністр.

Також, додав він, ідеться про звернення до офісу верховного комісара ООН із прав людини підготувати звіт щодо ситуації з правами людини на території тимчасово окупованого Криму.

«Усе це дуже важливо, оскільки це буде здійснюватися відповідно до мандату спостережної місії ООН в Україні», – сказав Клімкін.