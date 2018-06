Штат Вашингтон назвав Голодомор геноцидом українців

У понеділок, 22-го травня, Сенат американського штату Вашингтон схвалив резолюцію, в якій Голодомор називають актом геноциду українського народу. Документ схвалили одноголосно, пише Голос Америки.

«Голодомор був геноцидом, здійсненим Йосипом Сталіним та Радянським режимом проти українців» - йдеться у документі.

#WashingtonState recognizes #Holodomor as genocide, calls for remember #Ukraine innocent victims of #Stalin crime against humanity @prev_genpic.twitter.com/4Dwl10Z9aD