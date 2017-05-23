Штат Вашингтон назвав Голодомор геноцидом українців
Наразі День Пам'яті Жертв Голодомору офіційно визнаний законодавчими органами кількох штатів.
У понеділок, 22-го травня, Сенат американського штату Вашингтон схвалив резолюцію, в якій Голодомор називають актом геноциду українського народу. Документ схвалили одноголосно, пише Голос Америки.
«Голодомор був геноцидом, здійсненим Йосипом Сталіним та Радянським режимом проти українців» - йдеться у документі.
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#WashingtonState recognizes #Holodomor as genocide, calls for remember #Ukraine innocent victims of #Stalin crime against humanity @prev_genpic.twitter.com/4Dwl10Z9aD— HolodomorAware (@HolodomorAware) May 22, 2017
Наразі День Пам'яті Жертв Голодомору офіційно визнаний законодавчими органами кількох штатів, зокрема Каліфорнії, однак в цих документах Голодомор не називають геноцидом.
На розгляд Сенату резолюцію виніс сенатор-республіканець Марк Мілосіа. Лобіювали ухвалення документу українська діаспора на чолі із Почесним Консулом України у штатах Вашингтон та Орегон Валерієм Голобородько.
Проти резолюції виступали представники російської діаспори штату.