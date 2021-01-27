Ці ніжні солодощі з легкою кислинкою сподобаються кожному.

Печиво з соком і цедрою лимона має привабливий зовнішній вигляд і дуже ніжний смак з легкою кислинкою. Ця випічка з цитрусовим ароматом стане прекрасним доповненням до чаю. Печиво з лимоном готується дуже просто і з доступних продуктів.

Хрустке лимонне печиво

На 6 штук:

Вершкове масло - 60 г.

Яєчні білки - 1 шт.

Цукор - 100 г.

Лимони - 1 шт.

Борошно - 160 г.

Кукурудзяний крохмаль - 30 г.

Вершкове масло збити з цукром, додати білок і збити до пишності. З лимона зняти цедру і натерти на тертці. Додати в тісто 1 ч.л. цедри і 3 ч. л. вичавленого лимонного соку. Додати крохмаль і борошно і замісити м'яке тісто. Сформувати печива розміром з волоський горіх і приплюснути їх. Викласти печиво на встелене пергаментом деко і випікати при 180 С 10-15 хвилин. Печиво не повинно зарум'янитися.

Лимонне печиво на сметані

Вершкове масло - 240 г.

Цукор - 360 г.

Яйце куряче - 1 шт.

Сметана - 60 мл.

Ванільний екстракт - 1 ч. л.

Цедра лимона - 2 ч. л.

Лимонний сік - 1 ст. л.

Сіль - 0,2 ч. л.

Сода харчова - 0,5 ч. л.

Борошно пшеничне - 2,2 ст.

Цукрова пудра - 240 г.

Розігріти духовку до 180 градусів. У чаші міксера збити вершкове масло, додати цукор і збивати до освітлення маси. Додати яйце, сметану і ванілін і знову збивати. Зняти з лимона цедру і подрібнити, вичавити сік, додати сік з цедрою в тісто і знову збити. Додати сіль, соду, борошно і ще раз збити. Тісто має бути густим і липким. Сформувати з тіста кульки. На тарілку насипати цукрову пудру. Обваляти кульки в пудрі і покласти на деко з пергаментом. Випікати 12 хвилин при 180 градусах.

Лимонне печиво з тріщинами

Вершкове масло кімнатної температури - 80 г.

Цукор - 150 г.

Цедра лимона - 1 шт.

Яйця - 2 шт.

Сік лимона - 2 ст. л.

Борошно - 260 г.

Розпушувач тіста - 1.5 ч. л.

Сода - 0.5 ч. л.

Сіль - 0.5 ч. л.

Ванільний цукор - 0.5 ч. л.

Цукрова пудра - 100 г.

Цукор для посипання - 100 г.

З'єднати вершкове масло, цукор, ванільний цукор в посуді і збивати міксером на великій швидкості 4 хвилини. Додати по черзі яйця, цедру і сік лимона, перемішати до однорідності. Просіяти в тісто борошно, розпушувач, сіль і соду. Замісити тісто і накрити його харчовою плівкою. Залишити в холодильнику на 5-8 годин.

Розігріти духовку до 180 °C. Застелити деко папером для випічки. З тіста зробити кульки, обваляти їх спочатку в цукрі, потім в цукровій пудрі. Злегка приплюснути і викласти на папір на деко. Випікати в духовці 12 хвилин.

Лимонні пряники

Лимони - 1 шт.

Борошно - 200 г.

Курячі яйця - 1 шт.

Вершкове масло - 50 г.

Розпушувач - 1 ч. л.

Цукор - 100 г.

Ванільний цукор - 1 ч. л.

Сіль за смаком.

Цукрова пудра - 30 г.

Зняти з лимона цедру, подрібнити, перемішати з яйцем, цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Збивати міксером 4 хвилини. Додати м'яке вершкове масло кімнатної температури. Збити всю масу до однорідності. Просіяти в тісто борошно, розпушувач, вичавити лимонний сік і перемішати тісто. Посипати стіл борошном і замісити на ньому тісто. Воно повинно бути м'яким і не липким. Загорнути в плівку і залишити на півгодини в холодильнику. Розділити тісто на частини, сформувати пряники і обкатати їх в пудрі. Викласти на деко з пергаментом. Випікати в духовці 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.

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Автор: Катерина Пулатова