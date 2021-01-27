Печиво з соком і цедрою лимона має привабливий зовнішній вигляд і дуже ніжний смак з легкою кислинкою. Ця випічка з цитрусовим ароматом стане прекрасним доповненням до чаю. Печиво з лимоном готується дуже просто і з доступних продуктів.
Хрустке лимонне печиво
На 6 штук:
- Вершкове масло - 60 г.
- Яєчні білки - 1 шт.
- Цукор - 100 г.
- Лимони - 1 шт.
- Борошно - 160 г.
- Кукурудзяний крохмаль - 30 г.
Вершкове масло збити з цукром, додати білок і збити до пишності. З лимона зняти цедру і натерти на тертці. Додати в тісто 1 ч.л. цедри і 3 ч. л. вичавленого лимонного соку. Додати крохмаль і борошно і замісити м'яке тісто. Сформувати печива розміром з волоський горіх і приплюснути їх. Викласти печиво на встелене пергаментом деко і випікати при 180 С 10-15 хвилин. Печиво не повинно зарум'янитися.
Лимонне печиво на сметані
- Вершкове масло - 240 г.
- Цукор - 360 г.
- Яйце куряче - 1 шт.
- Сметана - 60 мл.
- Ванільний екстракт - 1 ч. л.
- Цедра лимона - 2 ч. л.
- Лимонний сік - 1 ст. л.
- Сіль - 0,2 ч. л.
- Сода харчова - 0,5 ч. л.
- Борошно пшеничне - 2,2 ст.
- Цукрова пудра - 240 г.
Розігріти духовку до 180 градусів. У чаші міксера збити вершкове масло, додати цукор і збивати до освітлення маси. Додати яйце, сметану і ванілін і знову збивати. Зняти з лимона цедру і подрібнити, вичавити сік, додати сік з цедрою в тісто і знову збити. Додати сіль, соду, борошно і ще раз збити. Тісто має бути густим і липким. Сформувати з тіста кульки. На тарілку насипати цукрову пудру. Обваляти кульки в пудрі і покласти на деко з пергаментом. Випікати 12 хвилин при 180 градусах.
Лимонне печиво з тріщинами
- Вершкове масло кімнатної температури - 80 г.
- Цукор - 150 г.
- Цедра лимона - 1 шт.
- Яйця - 2 шт.
- Сік лимона - 2 ст. л.
- Борошно - 260 г.
- Розпушувач тіста - 1.5 ч. л.
- Сода - 0.5 ч. л.
- Сіль - 0.5 ч. л.
- Ванільний цукор - 0.5 ч. л.
- Цукрова пудра - 100 г.
- Цукор для посипання - 100 г.
З'єднати вершкове масло, цукор, ванільний цукор в посуді і збивати міксером на великій швидкості 4 хвилини. Додати по черзі яйця, цедру і сік лимона, перемішати до однорідності. Просіяти в тісто борошно, розпушувач, сіль і соду. Замісити тісто і накрити його харчовою плівкою. Залишити в холодильнику на 5-8 годин.
Розігріти духовку до 180 °C. Застелити деко папером для випічки. З тіста зробити кульки, обваляти їх спочатку в цукрі, потім в цукровій пудрі. Злегка приплюснути і викласти на папір на деко. Випікати в духовці 12 хвилин.
Лимонні пряники
- Лимони - 1 шт.
- Борошно - 200 г.
- Курячі яйця - 1 шт.
- Вершкове масло - 50 г.
- Розпушувач - 1 ч. л.
- Цукор - 100 г.
- Ванільний цукор - 1 ч. л.
- Сіль за смаком.
- Цукрова пудра - 30 г.
Зняти з лимона цедру, подрібнити, перемішати з яйцем, цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Збивати міксером 4 хвилини. Додати м'яке вершкове масло кімнатної температури. Збити всю масу до однорідності. Просіяти в тісто борошно, розпушувач, вичавити лимонний сік і перемішати тісто. Посипати стіл борошном і замісити на ньому тісто. Воно повинно бути м'яким і не липким. Загорнути в плівку і залишити на півгодини в холодильнику. Розділити тісто на частини, сформувати пряники і обкатати їх в пудрі. Викласти на деко з пергаментом. Випікати в духовці 10-15 хвилин при температурі 180 градусів.
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