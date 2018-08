Сігал прокоментував своє призначення в російське МЗС: ставиться до роботи серйозно

Голлівудський кіноактор Стівен Сігал, прокоментував своє призначення на посаду спецпредставника МЗС РФ з гуманітарних зв'язків з США.

У своєму Twitter актор написав, що глибоко потішений та гордий призначенням.

«Я сподіваюся, ми зможемо домагатися миру, гармонії та позитивних результатів у світі. Я дуже серйозно ставлюся до цієї честі», – зазначив він.

I am deeply humbled and honoured to have been appointed as a special representative of the Ukrainian Foreign Ministry in charge of Russian and American Humanitarian ties.

I hope we can strive for peace, harmony and positive results in the world.

I take this honour very seriously pic.twitter.com/LTuUxsk1aZ