Сігал прокоментував своє призначення в російське МЗС: ставиться до роботи серйозно

08:46, 06 серпня 2018
Русский міръ
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REUTERS

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У своєму Twitter актор написав, що глибоко потішений та гордий призначенням.

«Я сподіваюся, ми зможемо домагатися миру, гармонії та позитивних результатів у світі. Я дуже серйозно ставлюся до цієї честі», – зазначив він.

Стівен Сігал, який здобув популярність як зірка бойовиків у 80-90 роках минулого століття, отримав громадянство РФ в 2016 році. Як повідомляв УНІАН, Сігал є другом російського президента Володимира Путіна.

4 серпня стало відомо, що Сігала призначили на посаду в МЗС РФ.

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Теги: #Росія#Стівен Сігал