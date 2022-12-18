Псковські комуністи заявили, що Pornhub став інструментом ідеологічної боротьби з РФ.

Псковські комуністи шокували висновками про те, що Захід використовує порноіндустрію для "ідеологічної боротьби з Росією".

Такого висновку в обласному відділенні КПРФ дійшли після аналізу статистики за 2022 рік, опублікованій сайтом Pornhub, передають російські пропагандисти.

"В інформаційну війну проти Росії кинуто всі сили. Захід не гидує жодними методами", - заявили комуністи.

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Вони заявили, що цьогоріч до Топ-5 запитів нібито увійшло "українське порно", обійшовши "російське домашнє". Особливу увагу члени партійної організації звернули на саму сценарну побудову порнороликів: здебільшого на жіночі ролі, як і раніше, обирають російських актрис, а от чоловічі ролі грають українські актори. Така ж тенденція нібито простежується й у сюжетах із одностатевими зв'язками.

"Через свою продукцію "Pornhub" показує домінування над росіянами та над Росією. У всіх сюжетах – вони нас, а не ми їх. Не буде великим здивуванням, якщо навіть чорношкірим акторам заздалегідь даватимуть українське громадянство. У цій шаленій спразі принизити нашу велику країну, Захід готовий на все", - вважають комуністи.

Як росіяни використовують порноіндустрію

Як повідомляв УНІАН, російська пропаганда не зупиняється у "креативних" підходах до вербування "гарматного м'яса". Цього разу в РФ розмістили борди із порноакторкою Сашею Грей.

Згодом екс-зірка фільмів для дорослих Саша Грей відреагувала на банер росіян, які використали її зображення для залучення військовослужбовців на війну в Україні.

Актриса дала зрозуміти, що вона засуджує війну. Саша Грей додала, що від дзвінків через використання її фото на цьому банері у неї вже не перший день розривається телефон.

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