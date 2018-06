ЗМІ розповіли, як "Воля" продовжує працювати в окупованому Криму

Журналістам вдалося виявити прямий зв'язок поточних структур української "Волі" та інтернет-провайдера, який продовжує надавати послуги в Криму, незважаючи на міжнародні санкції.

До прес-служби українського інтернет-провайдера звернулися з питанням: чому у користувачів окупованого півострова був заблокований доступ ВКонтакте й чи не веде компанія там досі діяльність, передає AIN.UA.

"Компанія "Воля" не веде бізнес в Криму. У 2014 році всі телекомунікаційні активи були продані російській компанії – ТОВ "Телекомунікаційні системи" (ТОВ "ТС"). Спочатку ТОВ "ТС" використовувало товарний знак "Воля", але в подальшому, як нам стало відомо, самостійно зареєструвало у Роспантенті свій товарний знак, під яким надає послуги зараз", - йшлося у відповіді "Волі".

Надалі прес-служба компанії повідомила, що угода з ТОВ "ТС" була укладена в липні 2014 року. В рамках угоди український інтернет-провайдер продав "всі телекомунікаційні активи". На питання, чи пов'язують наразі "Волю" і ТОВ "ТС" які-небудь договірні відносини, в українській компанії відповіли категорично: "Жодні. Відносин немає".

Зазначається, що єдиним акціонером ТОВ "МС", що володіє 100% акцій, є кіпрська компанія "Акорн Холдинг Лімітед" (Aquorn Holding LTD). Вона зареєстрована 15 квітня 2002 року за номером HE 129291. Її юридична адреса на Кіпрі — Тессалоникис Ніколау Пентадромос Центр, 10 поверх, офіс 1002, Лімассол, індекс 3025.

Всю структуру володіння "Воля-Кабель", як йдеться у розслідуванні, можна розділити на два горизонтальних шари з двома кіпрськими "прокладками" між ними: у першому шарі - чотири українських юридичної особи-товариства з обмеженою відповідальністю: "Воля-Кабель", "Віа Медіа", "Телесвіт", "Київські телекомунакаційні мережі". Вони мають частки одне в одному. Це ті компанії, які українці звикли сприймати під брендом "Воля".

"Частками в українських юросіб провайдера володіє проміжна кіпрська фірма Oisiw LTD. Її одноосібним власником є ключова юридична особа структури — кіпрська Volia LTD. Ця фірма, в якій володіють частками всі іноземні інвестори", - зазначають журналісти.

У свою чергу, іноземні юридичні особи та інвестиційні фонди складають другий шар. Серед них можна виділити кілька вертикальних відгалужень. Наприклад, п'ять юридичних осіб відносяться до американського фонду Providence Equity Partners LLC.

Ще одна велика гілка відноситься до міжнародної компанії прямих інвестицій SigmaBleyzer (працює і в Україні). У її фондів є низка своїх інвесторів, серед яких урядовий фонд Кувейт (Kuwait Investment Authority), швейцарський банк UBS AG й інші.

"Шість із семи кіпрських юросіб у структурі "Волі": ключове Volia LTD; Oisiw LIMITED, що володіє українськими компаніями; Konkur Investments LTD, Braeside Investments LTD, UKRN III New World Growth Co. LTD, Ostrella LTD — всі зареєстровані за однією адресою: Тессалоникис Ніколау Пентадромос Центр, 10 поверх, офіс 1002, Лімассол, індекс 3025", - розповіли журналісти.

"Тепер згадаймо російську компанію-провайдера ТОВ "МС" та її кіпрського власника Aquorn Holding LTD. Останній зареєстрований за тією ж адресою в Лімассолі — Тессалоникис Ніколау Пентадромос Центр, 10 поверх, офіс 1002, Лімассол, індекс 3025", - додали вони.

Виходить, що власник ТОВ "ТС" — Aquorn Holding Limited — зареєстрована за тією ж юридичною адресою, що й шість із семи юросіб у структурі "Волі", включаючи Volia LTD. Таке співпадіння може пояснюватися використанням послуг єдиного реєстратора — Asoted Secretarial Limited.

Крім того, директори Aquorn Holding Лев Блейзер і Роберт Судо є одночасно директорами Volia LTD та інших, пов'язаних з нею офшорних компаній. Вони ж обіймають керівні посади в компаніях-інвесторів "Волі".

"Чи має пряме відношення "Воля" до Aquorn Holding Limited, а отже, й до Криму? Редакція отримала виписку від кіпрського реєстратора компанії. Заявлений акціонерний капітал Aquorn Holding Limited становить 101 000 акцію вартістю 0,03 євро за штуку. З них було випущено 100 500 акцій. Усіма ними з 15 грудня 2010 року володіє єдина компанія — Volia LTD", - йдеться в розслідуванні.

Зазначається, що в 2014 році Aquorn Holding LTD паралельно з кримським провайдером володіла 88,873% в одній з українських компаній "Волі" — ТОВ "Київські Телекомунікаційні Мережі". Надалі, публікуючи структуру власності за 2015 рік "Воля-Кабель" повідомить про те, що Aquorn Holding LTD продала всі ці акції компанії Oisiw LTD.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня у ЗМІ з'явилася інформація про скарги деяких інтернет-користувачів Криму на блокування ВКонтакте. При спробі зайти на сайт російської соцмережі вони бачили повідомлення про те, що доступ до цього ресурсу заблокований згідно з указом президента України №133/2017. Він увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до російських компаній. Повідомлення було підписано компанією "Воля".