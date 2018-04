Білок із слини знеболює в 6 разів краще за морфін

У людському тілі природним чином виробляється речовина, що полегшує біль в шість разів ефективніше за морфін. Співробітникам Університету Пастера (Франція) вдалося виділити із слини людину білок під назвою опіорфін (opiorphin) і довести його болезаспокійливі властивості в дослідах на тваринах.

Звіт про дослідження оприлюднено в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Під час експерименту вчені вводили опіорфін щурам, що страждали або від хронічного болю, викликаного хімічними речовинами, або від гострого болю після механічних пошкоджень. Введення нової речовини в розрахунку 1 міліграм на кілограм маси тіла повністю позбавляло тварин від болю. Аналогічного ефекту вдавалося досягти тільки після застосування в 6 разів більшої дози морфіну.

Точний механізм дії опіорфіну залишається невідомим, проте відомо, що ця речовина здатна уповільнити розпад в організмі енкефалінів – морфіноподібних нейропептидів, які контролюють реакцію центральної нервової системи на больові імпульси.

Координатор дослідницького проекту професор Катрін Ружо (Catherine Rougeot) не виключає, що подальше вивчення ролі опіорфіну в організмі людини з часом приведе до створення нового класу потужних знеболювальних препаратів.

Коментуючи для ВВС дослідження французьких колег, англійський нейробіолог Джон Вуд назвав відкриття знеболюючого білка в слині людини вельми цікавим. За словами Вуда, раніше сполуки, що уповільнюють розпад енкефалінів, були виявлені в слині корів і щурів.

Водночас спроби створити діючі за тим же принципом ліки не мали успіху, не вдалося встановити також, чи справді ці білки беруть участь у контролі больових відчуттів в організмі ссавців. Таким чином, клінічне значення дослідження залишається непідтвердженим, вважає британський науковець.

Медновости.ру